Путін анонсував нові удари "Орешником": які характеристики цієї зброї навів диктатор

Увечері 21 листопада Путін звернувся до власного війська, громадян і тих, "хто перебуває в ілюзіях, що Росії можна завдати стратегічної поразки". Він розповів про нову систему "Орешник", якою окупанти вдарили по Дніпру. Та пригрозив новими "бойовими випробуваннями", себто ударами.

Російський диктатор заявив, що "Орешник" – новітня система. Звісно, про неї відомо ще дуже мало – і тільки те, що заявляють самі росіяни. Тому є сумніви, чи справді характеристики цієї диво-зброї такі серйозні, як про те сказали в Кремлі. 24 Канал послухав повне звернення Путіна і передає, що відомо про "Орешник".

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Що Путін сказав про систему "Орешник"

21 листопада ЗС РФ завдали комбінованого удару по одному з об'єктів оборонно-промислового комплексу України. В бойових умовах було проведено в тому числі випробування однієї з новітніх російських ракетних систем середньої дальності. У цьому випадку – з балістичною ракетою в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні. Наші ракетники назвали її "Орешник",

– повідомив диктатор.

За словами Путіна, випробування минули успішно, а мету пуску було досягнуто. Мовляв, Росія розробляє ракети середньої та малої дальності у відповідь на "плани США" – нібито Америка хоче виробити відповідні системи та розгорнути їх у Європі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Росія "випробовує в бойових умовах" систему "Орешник" "у відповідь на агресивні дії країн НАТО".

"Об'єкти для ураження в ході подальших випробувань наших новітніх ракетних комплексів ми визначимо, виходячи із безпекових загроз Росії", – заявив Путін.

Він цинічно запевнив: коли битиме по Україні наступного разу "Орешником", то попередить українців і громадян "дружніх країн".

Робитимемо це з гуманітарних міркувань – відкрито, публічно, не боячись протидії з боку противника, який також отримує цю інформацію. Чому не боячись? Бо засобів протидії такій зброї на сьогодні не існує. Ракети атакують цілі зі швидкістю 10 Махів (тобто понад 12000 кілометрів на годину, – 24 Канал), це 2,5 – 3 кілометри на секунду. Сучасні системи ППО, які є в світі, і ті системи протиракетної оборони, які створюють американці в Європі, подібні ракети не перехоплюють. Це виключено,

– підсумував Путін.