Чому Путін знову заговорив про мир: у CNN пояснили мету Кремля

Днями російський диктатор Владімір Путін цинічно заявив, що Росія відкрита до мирних переговорів. Однак подібна риторика Кремля є основним військовим інструментом для пропагандистів, яку вони використовують вже не вперше.

CNN нагадало, що раніше Reuters писало, що в Росії заявили про готовність розглянути можливість мирних переговорів. Однак умови країни-агресорки були аж надто вимогливими.

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Не цинізм, а практична необхідність

Кремлівський очільник заявив, що Росія готова до мирних переговорів на основі попередніх домовленостей, натякнувши на Стамбульську угоду, яку розглядали ще на початку 2022 року, однак успіху вона не зазнала.

Однією з головних причин цього, як зазначає видання, було те, що російські загарбники все ще перебували на території України. Не менш важливим стали масові вбивства росіянами мешканців окупованих міст Київщини.

У подібних висловлюваннях російського диктатора варто розгледіти контекст, оскільки його заява прозвучала під час нещодавнього візиту до самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка.

Вони поставили під сумнів легітимність президента України Володимира Зеленського після того, як Київ був змушений відкласти вибори внаслідок повномасштабного вторгнення, яке розпочала Москва ще у 2022 році.

CNN додає, що з'явилася непідтверджена інформація про те, що приватний літак Віктора Януковича приземлився в Білорусі. Ймовірно, як пише автор, Кремль сподівається на повернення експрезидента до влади в Україні.

Менш жорстока мета Кремля в Україні, окрім повної або часткової окупації країни, полягає в тому, щоб поставити в Києві президента, якого він вважає лояльним, і який зупинить рух країни до Європейського Союзу і НАТО.

І якщо це вважалося фантастикою на початку вторгнення, то зараз українське населення "кипить" від жорстокості окупантів. У виданні наголошують, що дипломатія завжди була військовим інструментом для Кремля.

Він регулярно говорив про мир і тоді, як у 2015 році росіяни штурмували Дебальцеве, що у Донецькій області. Тому, недовіра до щирості Росії на переговорах – це не цинізм, а практична необхідність.

Досвід показує, що вона вважає переговори вартими того, щоб їх продовжувати, якщо вони несподівано призведуть до корисного результату без насильства, або дадуть опоненту привід для паузи в бойових діях, щоб спробувати заохотити його до укладення угоди,

– йдеться у матеріалі.

Чому Путін заговорив про мир

Зазначається, що є дві причини повернення Кремля до подібних розмов про мирні угоди. Першим чинником є Саміт миру у Швейцарії, який наша держава та її союзники скликають у червні 2024 року.

Ймовірно, вищезгаданий захід буде спрямований на створення імпульсу для відходу Кремля, коли його сили будуть остаточно виснажені у військовому плані або опиняться в глухому куті.

Водночас Зеленський сподівається на присутність Китаю, який є одним з найпотужніших союзників країни-агресорки, проте лише частково підтримує її у війні в Україні. Можливо, Путін за допомогою "мирних заяв" прагне не допустити присутність Пекіна на цій зустрічі.

Другою причиною є те, що такими заявами Путін посилає меседжі урядам на Заході і нинішній американській президентській кампанії. Він намагається непрозоро натякнути – можливо, популістам у Європі або республіканцям MAGA у США – що існує проста угода, в рамках якої фронт, на якому Україна зараз програє, може раптово заморозитися.

CNN пише, що західна підтримка війни коштує дорого і стає дедалі слабшою, а Путін є прагматиком. Він розпочав війну, думаючи, що вона буде легкою. Зараз диктатор бачить момент електоральної слабкості в США та інших європейських державах.

Цю "слабкість", зазначає автор, він зустрів нечітким, непрозорим сигналом про те, що, можливо, настав час для дипломатії. Не варто заперечувати, що він може отримати певну підтримку серед тих, хто "відчайдушно сподівається, що війна в Україні просто закінчиться, і хто менше замислюється над екзистенційною загрозою".

Втім, на ці заяви варто дивитися крізь призму глибокого цинізму попередньої дипломатії Москви в Сирії й Україні. Росія завжди використовувала цей час для запеклого досягнення тих самих військових цілей, але в ілюзорній обстановці, що мир може бути вже не за горами.