Працює на 90%: Путін вихваляється роботою ППО поки Бєлгород у вогні

На території Бєлгородської та Курської областей триває рейд російських добровольців. Путін наполягає, що сили протиповітряної оборони справляються із обстрілами.

Російський президент Владімір Путін заявив, що засоби ППО знищують 90% ракет та снарядів, які летять на Бєлгородську та Курську області. Водночас вибухи у Бєлгороді не стихають, передає 24 Канал.

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"Росіян не залякати"

Путін прокоментував ситуації у російських прикордонних регіонах, де триває рейд російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії".

Він злився через обстріли територій та запевнив, що "російський народ не залякати". Не міг він не згадати також і нібито успішну роботу засобів протиповітряної оборони. Він наголосив, що російська ППО збиває майже всі цілі. Вочевидь, він сподівається, що росіяни знову повірять йому.

Крім цього, він звинуватив Київ у намаганнях нібито зірвати виборчий процес на території держави-агресорки.

У Московські області з'явилися листівки з написом "Путіну скоро кінець"