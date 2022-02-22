Путін збирається застосовувати армію за кордоном і звернувся до Ради федерації

Очільник Кремля Володимир Путін хоче застосовувати війська закордоном. З відповідним поданням він звернувся до Ради федерації.

Ймовірно, очільник Кремля хоче офіційно "затвердити" введення військ в псевдореспубліки, які він визнав 21 лютого. Прохання Путіна уже внесли в порядок денний засідання Ради фередації.

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Звернення розглянуть уже сьогодні

Засідання Ради федерації відбудеться уже ввечері 22 лютого. Голова Ради Валентина Матвієнко заявила, що звернення Путіна включили до порядку денного цього засідання.

Крім того, профільний комітет схвалив звернення Путіна і таки рекомендує застосовувати російські збройні сили закордоном.

Одразу після визнання квазіреспублік Путін віддав наказ ввести російські війська на тимчасову окуповану територію України. Звернення до Ради федерації – фактично є формальним кроком.

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