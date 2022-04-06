Путін здохне найближчим часом, але сам не застрелиться, – історик

Сценарій кончини Сталіна нам відомий, тож можемо вважати, що Путін закінчить так само, своєю смертю не помре. Чи це буде повторення ситуації з Чаушеску та його родиною, чи історія Гітлера, невідомо.

Про це у ефірі 24 каналу, розповів історик Олександр Алфьоров. Він також зазначив, що Путін та його режим використовують ті ж методи, що свого часу й Сталін.

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Але навряд Путін застрелиться сам, адже такі диктатори – абсолютно сцикливі люди, які не мають мужності вчинити самогубство,

– підкреслив історик.

Олександр Алфьоров також додав, що ми справедливо можемо чекати на праведний гнів від хлопців, яким він набрид.

Про схожість між Путіном, Гітлером та Сталіним: дивіться відео



