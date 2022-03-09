Путін злий і розчарований: ймовірно, посилюватиме ескалацію, – глава ЦРУ

Директор ЦРУ Вільям Бернс вважає, що Путін зараз злий та розчарований. Агресор планував швидку війну та навіть сподівався на перемогу.

Путін, ймовірно, подвоїть ескалацію. Бернс сказав це, виступаючи перед комітетом з розвідки Палати представників.

Важливо Росія хизується знищеними військовими об'єктами України: насправді це лікарні, школи та будинки

За його словами, агресор пробуватиме атакувати українських військових, не звертаючи уваги на жертви серед цивільного населення.

Помилки Путіна

Директор ЦРУ відзначив, що Путін ґрунтував свою війну на чотирьох помилкових припущеннях:

він вважав Україну слабкою, думав, що Європа не буде давати рішучу відповідь, надіявся, що російська економіка готова протистояти санкціям, сподівався, що російська армія була модернізована й ефективно боротиметься.

Усі пункти виявились помилковими.



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