Не у Сочі, як планував: куди наляканий Путін втече на Новий рік

Страх президента Росії Владіміра Путіна за своє життя впливає на його плани. Зокрема, задля безпеки він вирішив не святкувати Нового року в Сочі.

Про це розповіли в одному з телеграм-каналів, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки Росії, що володіє інформацією, недоступною громадськості. Також цей канал пов'язують із політологом Валерієм Солов'єм, повідомляє 24 канал.

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Де Путін святкуватиме Новий рік

Президент Росії панічно боїться за своє життя. Тому він почав все частіше перебувати у бункерах. Ба більше, нажаханий Путін вирішив відсвяткувати там Новий рік.

Реально посилилися і без того надмірні заходи безпеки самого Владіміра Путіна. Путін став проводити більше часу у приміщеннях бункерного типу, а святкувати Новий рік президент із близькими тепер збирається в бункері, розташованому за Уральськими горами, замість резиденції у Сочі, як було заплановано раніше,

– мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, що нещодавно колишній співробітник команди Путіна Аббас Галлямов розповів, що Кремль готує план евакуації ще від весни. План втечі називається не абияк, а "Ноїв ковчег". Спершу воєнні злочинці планували виїхати в Китай, але зрозуміли, що Пекін "не є надійним партнером".

"Китайці думають про себе та зневажають інших, зокрема тих, "які програли", – написав ексспічрайтер Путіна.

Тому російське керівництво тепер розглядає країни Латинської Америки, до прикладу, Аргентину чи Венесуелу. Серед потенційних втікачів є:

президент "Роснафти" Ігор Сєчін;

права рука Сєчіна та людина, яка донедавна керувала "Роснафтою", Юрій Курилін.

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Путін не зможе ніде сховатися

Російський правозахисник Марк Фейгін заявив, що жодна країна світу не триматиме у себе воєнних злочинців. Навіть за щось цінне чи через тиск. Окрім цього, зараз дуже легко встановити, хто де перебуває.

"Це ж не Друга світова війна, після якої мало кому із гітлерівців вдалося втекти. І навіть їх виловлювали. Наприклад, Айхмана (німецький офіцер, співробітник гестапо – 24 канал) в Аргентині. І потім повісили", – зазначив Фейгін.

За його словами, навіть якщо Путін зробить пластичну операцію і ходитиме самітником із паличкою навколо монастиря, просячи милостиню, його все одно вирахують.

Фейгін переконаний, що у разі втечі кремлівського диктатора його банально продадуть. Це стосується і Китаю, і Венесуели, і Північної Кореї.