Путін змінив тактику війни з Україною

Зміни ці викликані тією безпорадністю, яку відчуває російська армія перед обличчям спротиву українських Збройних Сил. Першою ознакою таких змін від безсилля є вимушене знищення мирного населення. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Робити це просто заради того, щоб принести більше руйнувань, ніж це допустимо з точки зору міжнародного гуманітарного права. Ми бачимо і вбивства цивільних, в тому числі й дітей.

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Злочини російських військ

Бачимо руйнацію цивільних об'єктів. Також можемо спостерігати жорстокість та тортури, які відбувалися на ЗАЕС з персоналом.

Нині маємо справу із ситуаціями, які можуть призвести до глобальних екологічних катастроф через дії окупантів на ЗАЕС та ЧАЕС. Тобто вони перейшли до відкритого терору. Росія сьогодні – ні що інше, як держава-терорист. Цей факт давно мав стати загальновизнаним.

Вони (росіяни – 24 канал) обрали тактику бліцкригу. Тобто якнайшвидшого просування вглиб, оминаючи ЗСУ для входження до Києва з метою його захоплення надалі.

Якщо ми візьмемо до уваги те, що у нас не на кожному подвір'ї є протитанкові засоби, то ця тактика видається дуже ефективною, але до тих пір, поки наступаюча армія не опиняється в ситуації, коли в місті чи селищі є Збройні Сили. Коли в місцях, через які проходять великі колони техніки, розташовані бойові підрозділи, прохід стає дуже складним.

І от київський напрямок це дуже добре показав. Тому вороги й відмовились від мотострілкових з'єднань. Маю на увазі в першу чергу бригади – вони віддали перевагу використанню частин та підрозділів Росгвардії чи СОБРу або інших не зовсім військових, а швидше парамілітарних формувань, які мають переважно виконувати правоохоронну функцію.

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Тактика розосередження

А що стосується розосередження, то це з їхньої точки зору виглядає більш-менш реальною можливістю не втрачати великої кількості людей. Проте, вони все одно потрапляють під вогонь протитанкової зброї.

Наше головне завдання зараз – створити штучні перешкоди для руху малих колон бронетехніки, щоб зібрати таких колон якомога більше в одному місці, а потім їх усі знищити.

Крім того, ще цікаво було б розглянути можливість знищення ворога в умовах оточення. Це перспективна річ з точки зору того, що ми можемо знищити ворога не тільки всередині цього кільця, але при правильному підході, також і з тилу, тобто з зовнішньої сторони цього кільця.

Думаю, що це було б дуже ефективно. Цей компонент потребує підготовки та правильного планування.

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