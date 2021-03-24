Путін зможе знову балотуватися в президенти: Держдума схвалила закон

Держдума 24 березня прийняла в третьому читанні законопроєкт на виконання поправок до конституції. Він дає право президентові Росії Володимиру Путіну знову балотуватися на пост глави держави.

Прийнятий закон дозволяє нинішньому керівнику Росії обіймати посаду президента ще впродовж 2 термінів.

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Путін офіційно може знову стати президентом

Держдума на пленарному засіданні 24 березня прийняла вже у третьому читанні законопроєкт на виконання поправок до конституції. Цей документ дає право президентові Росії Володимиру Путіну знову балотуватися на пост глави держави.

Відповідно до одного з нових положень російської конституції, обмеження кількості термінів, протягом яких одна й та сама особа може займати пост глави Росії, застосовується до чинного глави держави без урахування його колишніх президентських термінів.

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