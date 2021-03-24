Путін зможе знову балотуватися в президенти: Держдума схвалила закон

Держдума 24 березня прийняла в третьому читанні законопроєкт на виконання поправок до конституції. Він дає право президентові Росії Володимиру Путіну знову балотуватися на пост глави держави.
Джерело:ТАСС
Прийнятий закон дозволяє нинішньому керівнику Росії обіймати посаду президента ще впродовж 2 термінів.
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Путін офіційно може знову стати президентом
Держдума на пленарному засіданні 24 березня прийняла вже у третьому читанні законопроєкт на виконання поправок до конституції. Цей документ дає право президентові Росії Володимиру Путіну знову балотуватися на пост глави держави.
Відповідно до одного з нових положень російської конституції, обмеження кількості термінів, протягом яких одна й та сама особа може займати пост глави Росії, застосовується до чинного глави держави без урахування його колишніх президентських термінів.
Обнулення Путіна: що треба знати
- Влітку 2020 року в Росії пройшло голосування щодо поправок до конституції та "обнулення" президентських термінів Путіна.
- За результатами голосування, 77,92% громадян підтримали запропоновані Путіним зміни.
- Тепер глава Росії має можливість зберегти посаду до 2036 року.