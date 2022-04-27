Путін знайде "перемогу" до 9 травня, – політолог

Росія однозначно програє Україні. Однак Володимир Путін все одно повинен щось показати росіянам на 9 травня.

Цілком ймовірно, що він знайде якусь "перемогу". Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Тарас Семенюк.

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ЗСУ – аргумент для переговорів

За його словами, глава Кремля зараз не піде на переговори. Та і для українського лідера Володимира Зеленського поки – не найсприятливіший час.

Адже основний посил – це сила армії. Збройні Сили України очевидно дають сильну відсіч ворогу.

Саме вони є основним аргументом майбутніх переговорів: наскільки армія буде сильною, наскільки ми підемо в контрнаступ тощо,

– наголосив Семенюк.

Путін не має аргументів

Він пояснив, Путін не має аргументів, але йому щось потрібно назвати "перемогою" в Росії, особливо на 9 травня.

Повірте, він знайде, що назвати "перемогою",

– відзначив політолог.

Однак світ прекрасно розуміє, що це зовсім не "перемога", а абсолютна поразка росіян в Україні. Адже захопити, навіть окупувати нові території – не означає їх втримати.

"Поспішні "референдуми" на Херсонщині – всього-на-всього бутафорія, картинка замість реальності, яка не може відповідати інтересам Херсонської області", – додав Семенюк.

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