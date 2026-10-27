"Нехай приїжджає до Москви": Путін знову висунув умову для зустрічі із Зеленським

Володимир Путін у розмові з лідерами Норвегії та Фінляндії знову запропонував Володимиру Зеленському приїхати на переговори до Москви. Російська сторона пообіцяла забезпечити українському лідеру повну безпеку.

Про це пишуть пропагандистські медіа з посиланням на помічника президента Росії Юрія Ушакова.

Що кажуть у Москві щодо телефонної розмови з європейцями?

Лідери Норвегії та Фінляндії переказали Кремлю прагнення Києва провести прямий контакт на найвищому рівні.

За словами помічника російського лідера, телефонна розмова Володимира Путіна з президентом Фінляндії Александром Стуббом та прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере стосувалася поновлення тристороннього діалогу за участю України, Росії та США.

Кремлівські умови для прямих переговорів

Юрій Ушаков заявив, що Москва вважає українське керівництво "нелегітимним", однак готова прийняти главу держави у своїй столиці для обговорення врегулювання війни.

Разом з тим наш керівник повторив, напевно, вже в мільйонний раз, що, якщо дійсно Зеленський хоче провести прямі переговори, нехай приїжджає в Москву, де йому будуть забезпечені всі умови, зокрема й з погляду безпеки,

– сказав помічник президента Росії.

Водночас представник Кремля підкреслив, що безпосередній контакт між керівниками держав матиме сенс лише на фінальній стадії переговорного процесу.

За його словами, лідери повинні зустрічатися виключно для підписання готових документів, які заздалегідь напрацюють переговірники.

Консультації щодо подальшого діалогу

У Москві розмову з Александром Стуббом і Йонасом Гаром Стере назвали змістовною та додали, що сторони домовилися за потреби знову провести телефонні консультації.

Ушаков також зазначив, що діалог між Росією та США наразі триває у робочому режимі. Як уже повідомлялося на нашому сайті, Україна, США та Росія домовилися про тристоронні переговори в листопаді.

Володимир Зеленський наголошував, що питання територій мають вирішуватися виключно на рівні лідерів, проте Київ категорично відкидає нав'язані умови нейтралітету чи обмеження чисельності української армії.