Тиждень тому, 20 лютого, Сєргєй Шойгу доповів Владіміру Путіну про те, що Кринки взяті під контроль російських військ і вже зачищені.

Мертве місце для росіян

Точніше, якщо конкретизувати, то це Путін змусив Шойгу зробити таку заяву, пославшись на доповідь генерала Міхаїла Теплинського.

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Однак сьогодні вже 27 лютого, а Кринки були і залишаються мертвим місцем для росіян, які туди заходять. Навіть тих, що всього на хвилинку, зробити селфі з триколірною ганчіркою на руїнах.

Підрозділи 26-го мотострілецького полку 70-ї ОМСД та 337-го десантно-штурмового полку 104-ї десантно-штурмової дивізії продовжують безуспішні штурми українського плацдарму, тим самим наближаючи неминучий розбір польотів.

Очевидно, що для Путіна початок його виборчої кампанії нічим не повинен бути затьмарений. А ось Кринки – як кістка в горлі, причому це вже не вперше відзначається. Якийсь час тому Путін уже відзначився своєю заявою щодо Кринків. Мовляв, у росіян там незначні санітарні втрати. Йому це село болить та свербить.

Своєю чергою, не за горами зеленка, й ось тут найцікавіше – хто перший візьме панування в лісосмугах та масивах. І коли це почне відбуватися, хто виявиться винним? Все правильно. Не Путін, не Шойгу, а Теплинський, який 20 лютого за столом навіть не сидів, але якого "оленяр" та "бліда міль" зробили в історії із "зачисткою" Кринків головним цапом-відбувайлом.

Парадний плац, десь під Дей-ез-Зором (місто на північному сході Сирії – 24 Канал) так і чекає на приїзд нового генерала.