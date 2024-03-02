Накидав обіцянок й втік, – політтехнолог пояснив значення останніх заяв Путіна

Владімір Путін зробив звернення до Федеральних зборів, яке тривало понад 2 години. Російський диктатор традиційно багато чого наобіцяв, але не відповів на ключові питання.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен розібрав заяви Путіна. Він у розмові з 24 Каналом підкреслив цікаву деталь, яка сталася після цього горе-виступу.

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Про що брехав Путін

Обіцянки на колосальну суму у 10 трильйонів рублів. 5 загальнонаціональних програм, при тому, що деякі минулорічні не виконані бодай на 20%. Такими фантазіями сипав диктатор.

"Путін роздавав гроші, але головне не сказав – де він їх візьме? Я навмисно подивився: 3400 шкіл в Росії, де не має елементарного теплого туалету. А скільки (населених пунктів – 24 Канал) не газифіковано – це вони і без мене знають. Але на війну гроші є", – сказав політтехнолог.

Звісно, не обійшлося і без традиційних ядерних погроз. Мовляв, "ядерні сили готові, як завжди". Цей меседж Путін зробив у відповідь на заяву президента Франції Еммануеля Макрона, який припусти введення західних військ на територію України.

Потім цікава річ сталася. Фінляндія та Естонія зробили сенсаційні заяви. Фіни не бачать причин не дозволити Україні бити зброєю, яка постачається, по території Росії. Потім Естонія заявила: те, що сказав Макрон – реальність і до неї треба готуватися. Це після всіх заяв Путіна. Хоч потім заяву Макрона і виправдали, мовляв, це миротворчі місії і лінію фронту не переступлять, але все ж,

– зазначив Тизенгаузен.

Ще важливий пункт – Путін хоче роздати посади тим, кому якимось чином вдасться повернутися з війни. В російській інтерпретації – так званої "СВО". Таким чином диктатор хоче мати справжню мережу вірних псів та мілітаризувати держструктури. Але є одна проблема.

"Путін не розуміє, що одночасна тупість і вірність має якось економіку піднімати. І головне, про що він кричав – народжуйте, народжуйте і ще раз народжуйте. Загалом він наобіцяв більше, ніж зазвичай. Не сказав, де гроші візьме. Тобто насипав обіцянками і втік", – резюмував політтехнолог.

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