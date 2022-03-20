Путін зруйнував навіть натяк на проросійське середовище в Україні, – Мусієнко

Росія цинічно веде війну проти України та знищує інфраструктуру та цивільні будинки. Через таку жорстокість не залишилося проросійського середовища в Україні.

Так думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі 24 каналу.

До теми Якщо переговори з Путіним будуть невдалими, то це означатиме Третю світову, – Зеленський

За його словами, Росія використовує тактику "випаленої землі" – вони знищують все на своєму шляху.

Армія РФ застосовує терористичні методи ведення бойових дій, порушує будь-які норми міжнародного права, вчиняє воєнні злочини, б'є по цивільних об'єктах та вбиває мирних громадян і дітей. Ці дії містять ознаки геноциду проти українського народу,

– заявив експерт.

Мусієнко каже, що тактика полягає не в тому, щоб завдати збитки військовим цілям, а щоб зруйнувати мирні об'єкти. Вони хочуть підсунути артилерію до населених пунктів та бити в їхньому напрямку.

"На сьогодні такими діями президент РФ Володимир Путін зруйнував навіть натяк на проросійське середовище в Україні", – додав експерт.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні тимчасово зупиняють роботу ОПЗЖ, партія Шарія та інших. Вони не функціонуватимуть на час воєнного часу через зв'язки з Росією.

Цікаво – Армія може обернутись проти режиму Лукашенка, – Мусієнко: