Путін зупинить війну, у нас є план, – Зеленський

Україна разом із міжнародними партнерами розробила чіткий план завершення бойових дій. Головна мета полягає у створенні потужного тиску на російського диктатора, який змусить його припинити агресію. Для досягнення цього результату українські військові мають міцно тримати фронт, а бойові дії необхідно перенести на територію держави-агресора.

Про наявність спільної стратегії розповів президент Володимир Зеленський під час виступу на Українському молодіжному форумі. За словами глави держави, керівництво країни чітко розуміє подальші кроки, необхідні для перемоги.

Україна має план закінчення війни

Україна разом із міжнародними партнерами розробила чіткий план завершення бойових дій. Головна мета полягає у створенні потужного тиску на російського диктатора, який змусить його припинити агресію.

Путін не хоче зупиняти цю війну, але він її зупинить. У нас є план. Ми розуміємо, що маємо робити. Це спільний план із нашими партнерами про те, як чинити на нього тиск,

– наголосив президент.

У будь-якому випадку українські військові мають міцно тримати фронт. Стабільність на полі бою – ключова умова для успішних переговорів.

"Коли вони утримують фронт, це дає президенту можливість вести сильний діалог із ворогом. Якщо ж ситуація на полі бою недостатньо сильна, діалог перетворюється на надмірні компроміси. І це не в наших інтересах", – зазначив Зеленський.

Наразі фундаментальна стратегія України базується на протидії планам Путіна. Російський диктатор має намір масштабувати мобілізаційні процеси та залучити до окупаційної армії максимальну кількість людей.

З огляду на ці загрози, президент звернувся до міжнародних союзників із закликом посилити підтримку, зробивши особливий акцент на сфері протиповітряної оборони. Водночас серед головних завдань для Сил оборони він назвав здійснення ударів у відповідь.

Нам потрібно повернути війну на територію Росії. Після цього російське суспільство відчує на собі наслідки цієї війни і чинитиме тиск на владу,

– підкреслив глава держави.

Нагадаємо, що Україна показує успіхи на фронті. Зокрема, на Олександрівському напрямку за час наступальних дій з січня по серпень 2026 було звільнено уже 26 населених пунктів.