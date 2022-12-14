У бункері за Уралом і в компанії Кабаєвої: Путіна на Новий рік ізолюють через грип, – ЗМІ

Кремлівський диктатор Путін відмовився від всіх новорічних святкувань у Кремлі. Натомість він зустріне Новий рік в бункері на сході Уральських гір.

За даними ЗМІ, кремлівський диктатор дуже боїться захворіти на штам грипу H1N1, який стрімко поширюється Росією. То ж Путін, як звично, відправиться у бункер.

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Диктатор знову відправляється у бункер

У Кремлі вирішили не пояснювати причин скасування вже традиційних заходів, зокрема таких як велика пресконференція Путіна чи кремлівські новорічні святкування. То ж у ЗМІ вирішили шукати відповідь на це питання. Варіант один – здоров'я Путіна. Тільки остаточної версії немає – або він сам захворів і тому намагається втекти у бункер, або ж дуже боїться захворіти, то ж намагається сховатися від грипу за Уралом.

ЗМІ повідомляють, що Путін відмовився від виступу у верхній палаті російського парламенту саме через те, що вже низка депутатів захворіли на штам грипу. До слова, у Москві прогнозують, що цей штам дуже сильно вдарить по Росії.

Однак диктатор зустрічатиме Новий рік не сам. За даними телеграм-каналу Генерал СВР, який часто публікує новини про російсько-українську війну, за святкову програму для Путіна відповідатиме Аліна Кабаєва, яка разом з диктатором відправиться в ізоляцію в уральський бункер.

У Кремлі скасувати традиційні новорічні заходи

Очільник Кремля наприкінці кожного року дає велику пресконференцію, де громадяни Росії можуть у прямому ефірі поставити йому "будь-які" запитання. Насправді всі питання, ясна річ, там ретельно обирають, щоб показати Путіна дуже розумним та досвідченим. Уперше за 10 років такий захід довелося скасувати.

У Кремлі все списують на нібито велику зайнятість диктатора. Мовляв, у нього є невідкладні справи і міжнародного турне. У міноборони Великої Британії вважають, що насправді агресору просто нічого сказати про війну в Україні і втрати російської армії. У нього нема ніяких здобутків, якими можна було б похвалитися, а сліпо ігнорувати цю тему також не вийде.