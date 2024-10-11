Путін запевнив Пезешкіана, що позиції Росії та Ірану "часто дуже близькі"

У Туркменістані відбулася зустріч глави Кремля Владіміра Путіна та президент Ірану Масуда Пезешкіана. На ній російський лідер заявив, що позиції Москви та Тегерану щодо оцінки міжнародних подій є близькими.

Водночас Пезешкіан закликав Ізраїль припинити бойові дії на Близькому Сході. Про це повідомляють Російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Як минула зустріч Путіна та Пезешкіана

Путін повідомив Пезешкіану, що оцінки подій на міжнародній арені з боку Росії та Ірану є схожими. Це сталося під час зустрічі, яка проходила 11 жовтня в Ашгабаті, столиці Туркменістану.

Ми активно працюємо разом на міжнародній арені і наші оцінки подій у світі часто дуже близькі,

– зазначив Путін на зустрічі з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном.

Також президент Ірану закликав Ізраїль зупинити бойові дії на Близькому Сході та заявив, що ізраїльська сторона порушує "усі можливі міжнародні угоди".

Зауважимо, що це перша зустріч президентів Росії та Ірану. Як раніше зазначив помічник глави Кремля Юрій Ушаков, сторони планують обговорити двосторонні питання та різке загострення ситуації на Близькому Сході.