Путін вихвалявся загарбанням поселення, де жили 267 людей: ISW пояснив, навіщо йому це

Нещодавно російський диктатор Владімір Путін зустрівся з командувачами прифронтових російських формувань. Кремлівський очільник вихвалявся захопленням прифронтового поселення з довоєнним населенням 267 осіб.

Глава країни-агресорки заявив, що "сучасні засоби збройної боротьби" змінюються дуже швидко. Путін стверджував, що Росія завжди повинна бути на крок попереду своїх ворогів, якщо вона хоче досягти успіху в бою. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

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Хоче створити репутаційний ефект

Повідомляється, що Путін визнав, що Росії не завжди вдається бути на крок попереду, адже Росія "воює проти модернізованої західної техніки в Україні". Однак, за його словами, часом це буває важко зробити, оскільки над російськими військовослужбовцями постійно літають українські дрони.

Путін зазначив, що збільшення та вдосконалення виробництва безпілотників має вирішальне значення для російських військових зусиль, і заявив, що російське МО та оборонна промисловість працюють над цим питанням, але це непросте завдання,

– йдеться у звіті.

ISW пише, що Путін, ймовірно, втручається в такі деталі тактичного рівня для репутаційного ефекту. Зазначається, що під час зустрічі із командирами ті ставили йому питання щодо внутрішнього виробництва озброєння країни-агресорки.

Таким чином вже не вперше новообраний очільник Кремля скористався коментарями обох командувачів, щоб показати себе "з кращого боку", нібито він більше знає про ситуацію на полі бою, ніж його власні командири.

Гіперболізує здобутки

Зокрема, Путін вихвалявся захопленням прифронтового поселення з довоєнним населенням 267 осіб. У такий спосіб диктатор намагався продемонструвати для росіян захоплення крихітних прифронтових поселень як щось прогресивне.

Адже, як наголошує Інститут вивчення війни, громадяни країни-агресорки, здебільшого не мають жодного уявлення про те, де і наскільки великі ці поселення, щоб проаналізувати реальний рівень здобутків окупаційної армії в Україні.

Раніше Путін також намагався представити себе як ефективного верховного головнокомандувача, беручи участь у дрібних тактичних заходах.

Тому, ця зустріч з російським командуванням, ймовірно, була "зрежисованою", аби пов’язати участь Путіна в тактичних справах на полі бою з репутаціями радянських військових командувань за часів Другої світової війни.