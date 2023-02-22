Звернення Путіна до федеральних зборів: BBC проаналізували заяви кремлівського диктатора

Російський диктатор Владімір Путін звернувся до федеральних зборів 21 лютого. Журналісти BBC вирішили перевірити найголовніші заяви президента під час його промови.

Під час звернення Путін зробив низку тверджень щодо війни в Україні. Також диктатор, як завжди, критикував країни Заходу.

До речі Під час послання Путіна в залі не було кількох ключових фігур з його оточення: про кого мовиться

"Неонацистський режим" України

Путін неодноразово робив безпідставні заяви про "неонацистський режим" в Україні як виправдання для вторгнення Росії.

На останніх парламентських виборах в Україні у 2019 році підтримка ультраправих кандидатів становила 2%, що значно нижче, ніж у багатьох інших європейських країнах.

Журналісти зазначають, що в Україні були ультраправі групи – найгучнішою є полк "Азов". Його було сформовано, щоб протистояти сепаратистам, які захопили території східної України у 2014 році.

Путін побачив "нацизм" в українській бригаді "Едельвейс"

Також Путін вкотре осоромився, заявивши, що поява в Україні бригади "Едельвейс" – це прояв неонацизму. Так, він провів порівняння між підрозділом української армії та 1-ю гірською дивізією нацистів, яка мала квітку Едельвейса на своїх знаках та здійснювала воєнні злочини під час Другої світової війни.

14 лютого Володимир Зеленський присвоїв 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді почесне найменування "Едельвейс". Наступного дня МЗС Росії назвало це "доказом" наявності нацистів в Україні.

Але квітка Едельвейса, яка росте в альпійських регіонах, використовувалася як символ іншими європейськими гірськими військовими підрозділами, включаючи Хорватську гірську рятувальну службу, генералів швейцарської армії та 21 стрілецьку бригаду Польщі,

– зазначили журналісти.

Навіть у Росії був спецпідрозділ "Едельвейс". Таке найменування 17-й загін спеціального призначення Росгвардії отримав у 2011 році. У 2016 році назву змінили на "Авангард".

Путін кричить про спроби київського режиму отримати ядерну зброю

Немає жодних доказів того, що Україна намагалася придбати ядерну зброю. До того ж Путін, який заявляв про це раніше, не надав їх.

Раніше ядерна зброя базувалася в Україні, але у 1994 році Україна підписала Договір про нерозповсюдження ядерної зброї та відмовилася від неї в обмін на гарантії безпеки.

У 2021 році посол України в Німеччині Андрій Мельник припустив, що якщо Україна не зможе приєднатися до НАТО, їй, можливо, доведеться переглянути свій без’ядерний статус. Вже у 2022 році Зеленський заявив, що хоча Україна відмовилася від свого ядерного потенціалу, у неї немає безпеки.

До того ж український уряд не мав наміру придбати ядерну зброю, і в документі військової стратегії про це не йдеться.

ВВП Росії впав на 2,1%

Путін заявив, що російська економіка скоротилася менше, ніж очікувалося. Російське статистичне агентство стверджує, що економіка, виміряна ВВП, скоротилася на 2,1%, що близько до оцінки 2,2% в останньому звіті Міжнародного валютного фонду.

Це скорочення все ще робить її країною з найгіршими показниками у списку МВФ, але організація підтверджує, що вона скоротилася менше, ніж очікувалося.

МВФ заявив, що російська торгівля перенаправляється у країни, які не застосовують проти неї санкції.

У липні 2022 року МВФ прогнозував скорочення ВВП Росії за рік на 6%.

Путін знову погрожує ядерною зброєю

Нагадаємо, що під час своєї промови Путін натякнув на використання ядерної зброї. Так, очільник Кремля заявив, що міноборони Росії та "Росатом" мають забезпечити готовність до випробування російської ядерної зброї, якщо це першими зроблять США.