Дуже поганий сигнал: чому Трамп досі намагається домовитися з Путіним

Путін 11 серпня несподівано без обміну звільнив колишнього американського морпіха Роберта Гілмана, який перебував у російській в'язниці з 2022 року. Кремль таким чином надсилає сигнал США, що він буцімто дружелюбний і з ним можна домовлятися.

Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін, зазначивши, що Москва намагається створити картинку, ніби Путін – людина, з якою ще можна працювати, що він здатний на доброчесні кроки без будь-якої ціни.

Путін і Трамп хочуть домовлятися, на заваді – Україна

Такі крок Росії – це не щедрість, а спроба сформувати сигнал для Штатів. Меседж цей ймовірніше адресований насамперед Трампу. Рашкін нагадав, що подібні історії вже траплялися після повернення Трампа до Білого дому: звільнення окремих американців із Росії подавали як доказ того, що між Вашингтоном і Москвою можуть бути особисті канали впливу, зокрема через Дмитрієва.

Політичний діяч переконаний, що для Трампа люди не важливі. Якщо він і відреагує на звільнення американця, то не з гуманізму, а з політичного інтересу. Він мислить у напрямку того, чи може отримати від Путіна якусь вигоду в подальших переговорах.

На думку Рашкіна, Трамп неодноразово демонстрував, що не ставить людське життя в центр. Навіть історія з вимушеною пересадкою президента США в інший літак для безпеки після загрози з боку Ірану лише підтвердила, що для нього важливіша картинка сили, ніж реальна безпека людей навколо, наприклад, представників ЗМІ.

Була історія про те, як Трамп летів з Анкари у Лондон. Його пересадили в інший літак для безпеки, журналістам сказали прикрити свої віконця і не дивитися, його транспортували на колесиках. Він виглядає слабо. Для політика, який збудував свій бренд на силі, це дуже поганий сигнал. Трамп цим підставив усіх журналістів. Виявилося, що він не був на тому літаку, бо існувала загроза з боку Ірану. Але всі думали, що він там перебував. Він не той, кого цікавить людське життя,

– переконаний Рашкін.

Продовжуючи тему довкола звільнення Гілмана, громадський діяч застеріг: перебувати в Росії небезпечно і їхати туди й залишатися там з боку цього американця було безглуздо. Він наголосив, що наявність американського громадянства не захистить людину в нинішній Росії, це ілюзія.

Рашкін переконаний, що Трамп не буде завдячувати Путіну за звільнення Гілмана. Президент США, на його погляд, сприйме це як сигнал, що очільник Кремля демонструє, що на нього можна покластися і вести з ним далі переговори.

Ліміти і в одного, і в іншого – це Україна, яка не дає обидвом те, чого вони хочуть. Врешті всі спроби Трампа і Путіна домовитися, укласти якусь угоду виглядають абсолютно безглуздо, це як ділити шкуру невбитого ведмедя,

– пояснив Рашкін.

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