Путін звинуватив Галичину у "втраті України" та розкритикував Patriot: головне з пресконференції

Владімір Путін дав пресконференцію 22 грудня. Вже традиційно російський диктатор відзначився своїм цинізмом. Лідер Кремля абсурдно звинуватив у "втраті України" Галичину.

Путін цинічно заявив, що мета Росії – це начебто захист людей в Україні. Головне з пресконференції бункерного диктатора зібрав 24 канал. Розповідаємо далі.

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Путін звинуватив у "втраті України" Галичину

Глава Кремля вкотре брехливо наголосив, що все, що пов'язане з так званою "спеціальної військовою операцією" – це нібито "вимушена міра". Головний окупант заявив, що держава-агресорка виходила з того, що фундаментальні основи "єдності народів Росії та України" будуть сильнішими за роз'єднання. Однак, за словами Путіна, виявилося, що ні.

Президент Росії звинуватив у "втраті України" Галичину. Абсурдно підкреслив, що її мешканці начебто поводять себе "дуже агресивно" та "пригнічують мовчазне населення території".

Путін сказав, що мета Росії – нібито захистити населення України. Зауважимо, що держава-агресорка нікого не захищає, а продовжує вбивати цивільних.

Глава Кремля заявив, що Росія хоче якнайшвидше завершити війну

Диктатор абсурдно заявив, що Росія довгий час "терпіла" та нібито сподівалася на мирні перемовини. За його словами, держава-агресорка прагне "не розкручувати маховик конфлікту в Україні", а закінчити війну.

, слово "війна" Путін використав вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також Путін заявив, що Росія ніколи не відмовлялася від перемовин. Не забув бункерний президент вже традиційно звинуватити США. Відзначив, що вони давно "залучені до процесу".

Ба більше, "потенційний противник", за словами Путіна, завжди намагався розділити російський світ і керувати окремими частинами. Диктатор абсурдно наголосив, що ідея українського "сепаратизму" народилася давно.

В Україні не можна йти проти тієї частини народу, яка вважає себе частиною російського світу, а проти них розгорнули війну, а ми всі терпіли,

– цинічно заявив Путін.

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Про Patriot

Путін відреагував на те, що Україні нададуть Patriot. Диктатор намагався переконати, нібито ці ППО застаріли та навіть "гірші за С-300". Також він пригрозив, що окупанти "поклацають" Patriot.

Ті, хто нам протистоять, виходять із того, що це нібито оборонна зброя. Ну добре. Просто матимемо це на увазі. І протиотрута завжди знайдеться. Тож ті, хто це роблять, роблять даремно. Це просто затягування конфлікту, от і все,

– в істериці заявив Путін.

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