Путін бідкається, що Київ завдає постійних масованих ударів по Росії. Також він заявив, що було організовано морську блокаду узбережжя і завдано ударів по 100 суднам, але усе нібито "відновлено".

Про це кремлівський диктатор заявив на полях так званого форуму об'єднаних культур.

Що сказав Путін

Російський диктатор звинуватив Україну у зриві мирних переговорів.

Росія була готова відновити переговори з Києвом після виборів, але Україна спробувала завдати ударів по Москві та атакувала виборчі дільниці,

– цинічно додав диктатор.

Також він заявив, що Росія нібито "відновила збитки після атак Києва".

"Усі пропозиції щодо мирного врегулювання "на столі", але Росії ще потрібно подумати, що в її інтересах", – зазначив Путін, додавши, що "ніякі провокації не покращать положення Києва".

Окрім того, він взявся запевняти, що Росія начебто не готується до війни з Європою, бо для цього "немає мотивів та підстав".

А "агресивні кола в Європі" хочуть використати Україну як "гарматне м'ясо" для обмеження розвитку Росії.

Нагадаємо, що глава МЗС України наголосив, що Україна готова до зустрічей у тристоронньому форматі зі США та Росією на рівні лідерів для досягнення перемир'я та обговорення політичних треків. Але сама Москва досі не продемонструвала жодних сигналів про готовність до дипломатичного врегулювання війни.