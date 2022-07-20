Домовлятися Київ не хоче, – путін цинічно звинуватив Україну у невиконанні стамбульської угоди

путін заявив: мовляв, київська влада відмовилася від виконання угод, які досягли у Стамбулі. Як завжди російський президент шукає, куди перекласти відповідальність.

Президент держави-агресорки зробив таку заяву під час свого виступу в Ірані. путіна запитали, чи можлива зустріч між ним і президентом Володимиром Зеленським, передає 24 канал.

Читайте також путін визначився з головним сценарієм спроби анексії територій України

традиційні звинувачення путіна

путін згадав переговори в Стамбулі. Дорікнув: мовляв, російські війська відійшли від Києва, а українська влада нібито відмовилася від виконання угод. Далі він цинічно звинуватив Київ у небажанні дотримуватись угод.

Крім того, путін заявив, що, крім Туреччини, посередництво у переговорах України та росії пропонувала Саудівська Аравія та ОАЕ.

Насправді росіяни не відійшли від Києва, а їх вигнали

Переговори Києва та москви відбулись у Туреччині наприкінці березня. Тоді Україна пропонувала підписати договір про міжнародні гарантії безпеки.

На початку квітня окупанти відвели свої війська від Півночі України, зокрема, від Київщини та Чернігівщини. Однак насправді росіяни не просто відійшли, а їх вигнали ЗСУ.

Глава ГУР Міноборони Кирило Буданов зазначав, що російська армія провалила атаку на Київ, зокрема через некомпетентність свого військового керівництва. Після звільнення українськими силами Ірпеня, загарбники зрозуміли, що їм загрожує оточення та розмежування своїх військ.

Дивіться також – "зернові переговори" у Стамбулі: про що домовились: відео