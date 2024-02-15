Путін розповів про бажання НАТО захопити Росію: яку деталь висміяли користувачі мережі

Владімір Путін напередодні з'явився на форумі. Уважні глядачі побачили деталь, яка вкотре підтверджує лицемірство президента країни-агресорки.

Під час свого виступу Владімір Путін цілком серйозно розповідав байки про те, що у НАТО було бажання захопити Росію. Він також заявляв про згубний вплив Заходу та важливість так званого імпортозаміщення.

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Диявол криється у деталях

Здавалося б, президент Росії мав би взяти приклад з Алєксандра Лукашенка й одягатися у вбрання від місцевих виробників. Але ж глава країни-агресорки не може втриматися і не відмовляє собі у розкоші.

Так, на цьому інтерв'ю він сидів у костюмі від бренду, який працює у країні-члені НАТО. Мовиться про італійський бренд Brioni. Його справедливо вважають однією з найпрестижніших марок одягу для чоловіків.



Путін з'явився на публіці в костюмі Brioni за 600 – 700 тисяч рублів / Скриншот з відео

Так, відео пропагандиста Павєла Зарубіна зіграло злий жарт з Путіним. На ролику можна побачити підкладку піджака, коли Владімір Путін щось там поправляв. На ній нескладно розпізнати логотип цього італійського бренду Brioni.

Ясна річ, що користувачі мережі вже почали активно висміювати Владіміра Путіна. Мовляв, у костюмі за 600 – 700 тисяч рублів він розповідає росіянам, як на них хотіло напасти НАТО.



У мережі висміяли Путіна у дорогому костюмі Brioni / Скриншот допису

Про бажання НАТО захопити Росію, згубний вплив Заходу та важливість імпортозаміщення Путін розповідає у костюмі Brioni із країни НАТО Італії. Ціною, до речі, 600 – 700 тисяч рублів без урахування вартості індивідуальної підгонки,

– наголосив один з користувачів мережі X.

Це ж було вже. Владімір Путін під час так званого "шабашу" на стадіоні "Лужнікі" він з'явився у пуховику. Причому не звичайному, а бренду італійського люксового одягу Loro Pianа. Коштує така "курточка" якихось 1,5 мільйона рублів.

Як бачимо, у Владіміра Путіна слабкість до італійських брендів. Ну не може він від них відмовитися. І це при тому, що він закликає населення власної країни користуватися так званим імпортозаміщенням. Власне, інші користувачі мережі також поділилися своїми обуреними думками щодо образу російського президента:

"І знаєте, що найсмішніше. Навіть у цьому брендовому дорогому костюмі із загниваючого заходу, він якимось дивом, як і раніше, має вигляд гопника, який не вміє носити навіть пальто, не те що індивідуально підігнаний костюм",

"Теж мені новина! Всі давно знають, що "Бріоні" шиє найкращі у світі костюми для недомірків",

"Коли вдягне ватник, тоді повіримо".

Звернімо увагу, що Владімір Путін в інтерв'ю російському пропагандисту бідкався на розмову з Такером Джонсоном. Мовляв, він "не отримав насолоди" від неї. І, ясна річ, видав ще цілу низку цинічних заяв.