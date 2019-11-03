12:53
3 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Чому Медведєв їздив до Трампа. Чому Путін вчепився до школярів
      Вєсті Кремля
      17:40, 2 листопада
      Вєсті.UA. Жир: Які плани в Трампа на Зеленського. Що фермер Тимофійчук робить в Раді
      Вєсті.UA
      18:09, 2 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Блоги Світові Медіа
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Світові Медіа

      Путін лобіює ще один газопровід в обхід України, – Rzeczpospolita

      3488
      Турецький потік: то чиїх же це рук справа?
      Турецький потік: то чиїх же це рук справа? / Федеральное агентство новостей

      Росія хоче побудувати "Турецький потік" якнайшвидше, оскільки він відкриє додатковий маршрут постачань газу до Європи.

      Візит Путіна до Угорщини націлений якраз на отримання дозволу на будівництво цього газопроводу. Ба більше, Угорщина не сприймає критику з боку західних країн щодо її співпраці з Росією в галузі енергетики і не має наміру виступати за продовження санкцій ЄС для Москви, пише Rzeczpospolita.

      Читайте також: Путін закликав "обнулити" взаємні претензії "Газпрому" та "Нафтогазу"

      Будівництво газопроводу "Турецький потік", по якому газ із Росії надходитиме до Центральної Європи в обхід України, а також питання, пов'язані з ядерною енергетикою, стали основними темами недавніх переговорів між прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та президентом Росії Володимиром Путіним.

      орбан і путін
      Володимир Путін та Віктор Орбан / Фото з відкритих джерел

      Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що його країна прагне побудувати "Турецький потік" якомога швидше, оскільки він відкриє додатковий маршрут постачань газу. Крім того, термін чинної угоди про транзит газу до Європи, укладеної між Москвою та Києвом, закінчується 31 грудня цього року.

      До кінця 2019-го Росія планує запустити першу ділянку газопроводу "Турецький потік", річна потужність якого має скласти 15,75 млрд кубічних метрів – завдяки цій ділянці Москва зможе постачати й турецьких споживачів газом. Друга ділянка, з тієї ж пропускною спроможністю, має пройти через Болгарію до Сербії та Угорщини, пояснює Rzeczpospolita.

      На переговорах Путін з Орбаном торкнулися питань майбутніх поставок газу з Росії до Угорщини, а також контракту за 2014 рік, який так і не був повністю виконаний.

      Щорічне споживання газу в Угорщині становить приблизно 10 млрд кубометрів. Сійярто заявив, що Угорщина не приймає критику з боку західних країн щодо співпраці з Росією в галузі енергетики, тому що, за його словами, "у Будапешта немає альтернативних джерел для отримання газу".

      Водночас глава угорського МЗС запевнив, що Угорщина не блокуватиме продовження санкцій ЄС, введених відносно Росії після приєднання Криму, якщо Брюссель ухвалить таке рішення в кінці 2019 року, резюмує Rzeczpospolita.

      Цікаво: Ми завжди готові, та не до порожніх розмов, – Путін про ймовірну зустріч у нормандському форматі

      blog_ava
      Баканов і Богдан побилися в Офісі Президента, – ЗМІ
      сьогодні
      6833
      Автор: Світові Медіа
      Теги: Новини політики Газ Новини Росії Володимир Путін Публікації Угорщина
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Путін лобіює ще один газопровід в обхід України, – Rzeczpospolita
      сьогодні , 12:01 Путін лобіює ще один газопровід в обхід України, – Rzeczpospolita
      Світові Медіа 3488
      Якщо Україна виведе 10% грошей з тіні, то нам не доведеться позичати: думка експерта
      сьогодні , 07:00 Якщо Україна виведе 10% грошей з тіні, то нам не доведеться позичати: думка експерта
      Ірина Поліщук 1060
      Как уберечься от сезонной простуды: интересные советы
      2 листопада , 22:00 Как уберечься от сезонной простуды: интересные советы
      Леонід Петров 1000
      Двопартійність на орбіті, або В Україні вимальовуються дві фундаментальні ідеології
      2 листопада , 19:00 Двопартійність на орбіті, або В Україні вимальовуються дві фундаментальні ідеології
      Блог Соцмережі 1705
      Чому відбулася перша штовханина у Верховній Раді: скандальне листування Яременка
      2 листопада , 18:00 Чому відбулася перша штовханина у Верховній Раді: скандальне листування Яременка
      Антон Голобородько 1048
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук