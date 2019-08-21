Путин не меняет своей тактики, или Российский президент шантажировал Макрона

Президент РФ Владимир Путин провел встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в ходе официального визита во Францию.

И, конечно же, многие сейчас будут обсуждать сам визит и прогнозировать эффект от него. Я же хотел бы сосредоточиться на весьма необычной речи Путина в ходе пресс-конференции, перед встречей с Макроном, на которой он по классической фрейдовской схеме решил вспомнить о протестах "желтых жилетов" и протестах в Москве.

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Так, Путин заявил журналистам, что не допустит того, чтобы протесты в Москве переросли по своим масштабам в нечто похожее на протесты "желтых жилетов" в Париже. Что же, вроде бы как президент РФ доходчиво пояснил свою позицию и кому-то, особенно из-за поребрика будет сложно, с ней не согласится. Но, вот ведь дилемма, такое сравнение, за несколько минут до встречи с Макроном, это ничто иное, как шантаж президента Франции!

Если для кого-то это станет открытием, то протесты в Париже имели два характера. Один – это мирный протест против повышения цен на топливо. Второй – это радикальный, агрессивный протест, с требованием отставки Эммануэля Макрона. И о втором – поподробнее.

Дело в том, что радикализация протестов "Желтых жилетов" началась после того как к ним присоединились представители и ответвления такой политической силы как "Национальное объединение", главой которой является Марин Ле Пен. Дама прекрасно всем известная своей завязкой на Кремль и получающая регулярное финансирование от своих русских друзей.



Марин Ле Пен / Фото РосСМИ

Именно радикальные группы от "Национального объединения" осуществляли хулиганские действия, а подконтрольные Ле Пен медиа, такие как BFM TV, сгущали краски, доводя картинку происходящего до состояния гротеска.

По сути, именно хулиганы политической силы финансируемой Россией осуществляли основную массу беспорядков и провокаций в Париже. Более того, среди них было замечено немало как симпатизирующих непризнанным "ДНР" и "ЛНР", так и непосредственно воевавшим на стороне террористов. Так же протесты катализировались и через социальные сети, в которых резко активизировались тысячи ботов, призывавших как выходить на улицы, так и к силовому свержению "тирании" Макрона. По сути, Россия осуществляла не только финансирование протестов во Франции, поддерживала "желтых жилетов" своими медиа, но и напрямую вмешивалась в происходящее через свою агентурную сеть.

И вот, Путин приезжает к Макрону, и за считанные минуты до встречи заявляет о том, что он не хочет, чтобы у него в Москве было так же, как российская агентура сделала в Париже? Что же это как не бросок камнем в собеседника перед переговорами, что бы был посговорчивее.

В завершении отмечу, что протесты в Москве, так же само, как и в Париже, имеют два характера. Первый – это молодой и буйный нрав, желающий неких перемен, но не имеющий настоящих лидеров, которые бы его направили. Второй – это полный контроль за происходящим со стороны силовых структур, помимо контроля насаждающих еще и псевдо-лидеров.

А потому, если честно, сравнение у Путина было очень странное, ведь оба гомункулуса, это детище кремлевской утробы. Разве, что если он только открытым текстом не подготовил Макрона к тому, что беседа будет проходить по правилам восточного гостя – правилам шантажа.

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