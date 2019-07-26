10:58
26 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Святе графіті Кіріла. Путін – ізгой в Польщі
      Вєсті Кремля
      20:34, 25 липня
      Вєсті.UA: Чим тепер займатиметься Ляшко. Екс-нардепа запросили у "95 Квартал"
      Вєсті.UA
      19:28, 25 липня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Путін не піде на компроміс щодо Донбасу, – Клімкін назвав причину

      5088 Читать новость на русском
      Путін хоче, аби України не існувало
      Путін хоче, аби України не існувало / РосЗМІ

      Президент Росії Володимир Путін хоче знищити українську державність, а кривава війна на Донбасі є для нього одним із засобів досягнення цієї мети. Тому, домовленості з главою Кремля щодо вирішення конфлікту на Сході є неможливими.

      Міністр закордонних справ України Павло Клімкін на зустрічі з ветеранами висловив думку, що Путіну впринципі не потрібен Донбас, він хоче загарбати всю Україну.

      Важливо: Завершення війни на Донбасі і повернення Криму: програми партій, які пройшли у Раду

      "Я вважаю, що неможливо укласти угоду з Путіним щодо Донбасу. Це неможливо. Нам потрібна якась ситуативна домовленість про припинення вогню, про припинення цієї гарячої фази війни, безумовно. Але укласти угоду неможливо, оскільки Путін хоче, щоб Україна, до якої ми з вами прагнемо, не існувала", – сказав Клімкін.

      При цьому дипломат переконаний, що Кремль прагне нав'язати Заходу думку про федералізацію України, як про реалістичний сценарій вирішення конфлікту. Одне зі свідчень таких намірів – видача російських паспортів жителям окупованих територій. Проте, федералізація стане кінцем для української держави.

      У нас фундаментально різні інтереси, їх не можна привести до компромісу. Наш інтерес – повернути Донбас, не тільки територію, а й людей. І поступово включити Донбас в наш простір, а путінський інтерес – це зробити Донбас контрольованою Росією територією, замінити пару людей, пару прізвищ і сказати, а тепер ви їх фінансуєте, я їх контролюю, і це початок процесу розвалу України,
      – наголосив глава МЗС.

      Також, Клімкін додав, що Україна та Росія по-різному бачать послідовність виконання Мінських угод. Вони є політичним компромісом, в якому немає відповідними чином юридично зафіксованих домовленостей.

      Що думає президент: Чому в Україні досі триває війна: заява Зеленського

      Мінстр розповів, що під час розмови з попереднім президентом Петром Порошенком виступав проти того, щоб ставити підпис під Мінськими угодами.

      "З самого початку було зрозуміло, що Мінськ в тому вигляді, як буквально це написано, неможливо реалізувати... Але тим не менше, я відстоюю це, і я скажу чому, оскільки на той момент, щоб зупинити російський наступ, я вважаю, що це був крок", – сказав Клімкін.

      звідси росія може атакувати Україну
      Росія нарощує сили на кордоні з Україною: звідки чекати удару / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      "Зоря" без проблем перемогла "Будучность" у матчі Ліги Європи: відео
      сьогодні
      2544
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Війна на Донбасі Петро Порошенко Україна – Росія Володимир Путін Павло Клімкін Мінські домовленості
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Парламентські вибори 2019: хто пройшов у Верховну Раду України
      сьогодні , 10:21 Парламентські вибори 2019: хто пройшов у Верховну Раду України
      8995
      Світ змирився з Кримом, на черзі Білорусь, – Niezależna
      сьогодні , 10:00 Світ змирився з Кримом, на черзі Білорусь, – Niezależna
      Світові Медіа 802
      Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК порахувала 100 відсотків голосів
      сьогодні , 09:49 Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК порахувала 100 відсотків голосів
      218194
      Чому деградує Україна та що з цим робити
      сьогодні , 08:40 Чому деградує Україна та що з цим робити
      Олексій Чибісов 938
      Головні новини 25 липня: СБУ затримала російський танкер, Порошенка допитали в ДБР
      сьогодні , 08:05 Головні новини 25 липня: СБУ затримала російський танкер, Порошенка допитали в ДБР
      2213
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук