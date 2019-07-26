Путін не піде на компроміс щодо Донбасу, – Клімкін назвав причину

Президент Росії Володимир Путін хоче знищити українську державність, а кривава війна на Донбасі є для нього одним із засобів досягнення цієї мети. Тому, домовленості з главою Кремля щодо вирішення конфлікту на Сході є неможливими.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін на зустрічі з ветеранами висловив думку, що Путіну впринципі не потрібен Донбас, він хоче загарбати всю Україну.

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"Я вважаю, що неможливо укласти угоду з Путіним щодо Донбасу. Це неможливо. Нам потрібна якась ситуативна домовленість про припинення вогню, про припинення цієї гарячої фази війни, безумовно. Але укласти угоду неможливо, оскільки Путін хоче, щоб Україна, до якої ми з вами прагнемо, не існувала", – сказав Клімкін.

При цьому дипломат переконаний, що Кремль прагне нав'язати Заходу думку про федералізацію України, як про реалістичний сценарій вирішення конфлікту. Одне зі свідчень таких намірів – видача російських паспортів жителям окупованих територій. Проте, федералізація стане кінцем для української держави.

У нас фундаментально різні інтереси, їх не можна привести до компромісу. Наш інтерес – повернути Донбас, не тільки територію, а й людей. І поступово включити Донбас в наш простір, а путінський інтерес – це зробити Донбас контрольованою Росією територією, замінити пару людей, пару прізвищ і сказати, а тепер ви їх фінансуєте, я їх контролюю, і це початок процесу розвалу України,

– наголосив глава МЗС.

Також, Клімкін додав, що Україна та Росія по-різному бачать послідовність виконання Мінських угод. Вони є політичним компромісом, в якому немає відповідними чином юридично зафіксованих домовленостей.

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Мінстр розповів, що під час розмови з попереднім президентом Петром Порошенком виступав проти того, щоб ставити підпис під Мінськими угодами.

"З самого початку було зрозуміло, що Мінськ в тому вигляді, як буквально це написано, неможливо реалізувати... Але тим не менше, я відстоюю це, і я скажу чому, оскільки на той момент, щоб зупинити російський наступ, я вважаю, що це був крок", – сказав Клімкін.



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