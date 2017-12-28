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ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ТЕРАКТ У САНКТ-ПЕТЕРБУРЗІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА
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ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ТЕРАКТ У САНКТ-ПЕТЕРБУРЗІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Путін скористається обміном полонених, – експерт

13:29, сьогодні 1451 Читать новость на русском
Путін спробує знову показати світу, що Росія не має відношення до війни
Путін спробує знову показати світу, що Росія не має відношення до війни / Депо

Обмін полоненими, який був загальмований Росією більше року, треба тільки вітати. Але є кілька застережень щодо можливих перекручувань стосовно цієї події.

Таку думку сайту "24" висловив директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.

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По-перше, зауважує політолог, не зовсім коректне намагання змінити фокус уваги на дію мінських угод. Віталій Бала наголошує: відповідно до мінських домовленостей ще рік тому повинен був статися процес обміну за формулою "всіх на всіх". Але й досі заручниками Кремля залишається низка відомих українців, які перебувають в ув’язненні в окупованому Криму і Росії. Зокрема, режисер Олег Сенцов.

По-друге, обміном полонених, у процесі чого велику роль зіграла і міжнародна підтримка, скористається Путін.

"Путін хоче показати себе як політика, що "ратує" за мир. Він посилає сигнал і росіянам, і міжнародній спільноті, щоб переконати їх у тому, що в Україні ніби йде громадянська війна. Головний посил Путіна під час обміну полоненими – Росія ні при чому. Хоча зрозуміло, що без Росії не було б ніякого обміну. І Україні на цьому треба акцентувати увагу: з нами воює саме Росія, це не громадянський конфлікт", – наголошує Віталій Бала.

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По-третє, зауважує експерт, йде свідоме надування міфу і мильної бульбашки впливовості в процесі обміну кума Путіна – Медведчука. Про роль Медведчука, за словами Бали, особисто згадує Путін, це роблять деякі ЗМІ. Вплив Медведчука, вважає він, перебільшений. Адже якби Путін не захотів, то обміну не було б. Медведчук зіграв роль інструментарію, причому в руках Путіна, і його заслуга – для президента РФ, а не для України.

Все це добре зрежисована політична технологічна операція, метою якої було представити Путіна, як миротворця, і почати нарощувати міфічний вплив Медведчука. Думаю, зараз з’явиться багато заяв, що треба закінчувати війну, сідати за стіл переговорів з представниками псевдореспублік, надавати ОРДЛО особливий статус,
– зазначає Бала.

Як вважає фахівець, з Медведчука ліпитимуть образ миротворця, швидше за все, щоб повернути його в орбіту української влади для вирішення вигідних Путіну питань. В першу чергу – в жодному випадку не дати Україні відірватися від пострадянського простору і не дозволити стати успішною державою.

"Потихеньку Путін добивається своїх цілей. Зокрема, у зв’язку з обміном полоненими загальмувалося прийняття закону про деокупацію ОРДЛО. Добре, що ми повернули своїх громадян, але треба рухатися в напрямку захисту національних інтересів і приймати закон про деокупацію", – наголосив Віталій Бала.

Нагадаємо, 27 грудня відбувся обмін полоненими між Україною та терористами. Серед 74 звільнених українців 16 перебували в полоні луганських терористів, ще 58 – у полоні донецьких бойовиків. За словами представника президента у Верховній Раді Ірини Луценко, українська сторона та представники окремих районів Донеччини і Луганщини розпочали переговори щодо нового обміну полоненими. Бойовики вже підтвердили місця перебування понад 20 українських заручників.

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Теги: Новини України Обмін полоненими Війна на Донбасі Новини політики Україна – Росія Віктор Медведчук Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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