Путін зробив масштабну чистку і звільнив 11 генералів та полковників у Росії: список

Президент Російської Федерації Володимир Путін звільнив з посад силових відомств 11 осіб серед яких дев'ять генералів та два полковники силових структур і федеральних відомств.

Відповідний указ глава Кремля підписав 8 лютого.

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Зокрема, російський президент звільнив з посад низку чиновників Міністерства внутрішніх справ РФ, Слідчого комітету РФ, Федеральної служби виконання покарань РФ та Міністерства надзвичайних ситуацій РФ. Серед них:

Генерал-майор поліції Рафаель Гільманов, який займав пост заступника міністра внутрішніх справ Татарстану; Генерал-лейтенант внутрішньої служби Сергій Діденко, який служив в МНС; Генерал-майор юстиції Ірина Зейберт, яка була старшим помічником голови Слідчого комітету РФ; Генерал-майор внутрішньої служби Олександр Кузнєцов, заступник начальника красноярського ГУ МВС; Генерал-майор внутрішньої служби Володимир Нікітєєв, який очолював управління ФСВП по Кіровській області; Генерал-лейтенант юстиції Павло Ніколаєв, який керував управлінням СК по Татарстану; Генерал-полковник внутрішньої служби Ігор Одер, який служив у МНС; Генерал-полковник внутрішньої служби Ігор Панін, який служив у МНС; Генерал-майор поліції Сергій Солопов, начальник антикорупційного управління московського главку МВС; Перший заступник начальника Південного регіонального центру МНС полковник внутрішньої служби Микола Басов; Перший заступник голови Головного слідчого управління СК РФ по Красноярському краю полковник юстиції Олександр Расстригін.

Окрім того, Путін зробив низку призначень у російських правоохоронних органах.

Зокрема, російський президент звільнив з посади начальника ГУ МВС по Петербургу і Ленінградській області Сергія Умнова і призначив його помічником глави МВС РФ. Також, помічником міністра внутрішніх справ РФ призначено полковника поліції Ірину Вовк.

Скільки росіян не підтримують дії Путіна? У 2019 році кількість росіян, які не схвалюють діяльність Володимира Путіна на пості президента Росії, збільшилася на 16%. Станом на січень 34% росіян не задоволені вчинками очільника Кремля. Рейтинг довіри до очільника Кремля обвалився до історичного мінімуму – 33,4%.