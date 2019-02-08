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      Путін зробив масштабну чистку і звільнив 11 генералів та полковників у Росії: список

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      Путін звільнив 11 генералів і полковників
      Путін звільнив 11 генералів і полковників / Фото 24 каналу

      Президент Російської Федерації Володимир Путін звільнив з посад силових відомств 11 осіб серед яких дев'ять генералів та два полковники силових структур і федеральних відомств.

      Відповідний указ глава Кремля підписав 8 лютого.

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      Зокрема, російський президент звільнив з посад низку чиновників Міністерства внутрішніх справ РФ, Слідчого комітету РФ, Федеральної служби виконання покарань РФ та Міністерства надзвичайних ситуацій РФ. Серед них: 

      1. Генерал-майор поліції Рафаель Гільманов, який займав пост заступника міністра внутрішніх справ Татарстану;

      2. Генерал-лейтенант внутрішньої служби Сергій Діденко, який служив в МНС;

      3. Генерал-майор юстиції Ірина Зейберт, яка була старшим помічником голови Слідчого комітету РФ;

      4. Генерал-майор внутрішньої служби Олександр Кузнєцов, заступник начальника красноярського ГУ МВС;

      5. Генерал-майор внутрішньої служби Володимир Нікітєєв, який очолював управління ФСВП по Кіровській області;

      6. Генерал-лейтенант юстиції Павло Ніколаєв, який керував управлінням СК по Татарстану;

      7. Генерал-полковник внутрішньої служби Ігор Одер, який служив у МНС;

      8. Генерал-полковник внутрішньої служби Ігор Панін, який служив у МНС;

      9. Генерал-майор поліції Сергій Солопов, начальник антикорупційного управління московського главку МВС;

      10. Перший заступник начальника Південного регіонального центру МНС полковник внутрішньої служби Микола Басов;

      11. Перший заступник голови Головного слідчого управління СК РФ по Красноярському краю полковник юстиції Олександр Расстригін.

      Окрім того, Путін зробив низку призначень у російських правоохоронних органах.

      Зокрема, російський президент звільнив з посади начальника ГУ МВС по Петербургу і Ленінградській області Сергія Умнова і призначив його помічником глави МВС РФ. Також, помічником міністра внутрішніх справ РФ призначено полковника поліції Ірину Вовк.

      Скільки росіян не підтримують дії Путіна? У 2019 році кількість росіян, які не схвалюють діяльність Володимира Путіна на пості президента Росії, збільшилася на 16%. Станом на січень 34% росіян не задоволені вчинками очільника Кремля. Рейтинг довіри до очільника Кремля обвалився до історичного мінімуму – 33,4%.

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      Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін
      Джерело: 24 Канал
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