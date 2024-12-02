У Путіна "фантомні болі", – майор ЗСУ про погрози диктатора

Путін посилив свої погрози останнім. Зокрема, він намагається залякати Україну та Захід своє ракетою "Орешник".

Майор ЗСУ, ведучий, журналіст Єгор Чечеринда розповів 24 Каналу, що Путін намагається влаштувати "Карибську кризу 2".

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У Путіна фантомні болі

Чечеринда зазначив, що в Путіна є 2 фантомні болі. Перша – це розпад Радянського Союзу. Друга – це невдала Карибська криза. У 1962 році Микита Хрущов переніс ядерні ракети на Кубу, що дуже налякало США. Однак у підсумку Хрущов здався та забрав ракети.

Путін вважає, що тоді можна було дотиснути США, й історія б пішла в зовсім іншому напрямку. Так його навчали в КДБ. Він зараз намагається розігнати ту саму історію – повторити Карибську кризу та бути максимально міцним і непохитним, для того щоб США відступили,

– зауважив ведучий.

Путін лякає "Орешником"

За словами майора ЗСУ, Путін для залякування використовує свою ракету "Орешник". Однак очільник ГУР МО Кирило Буданов, виступаючи на засіданні "Україна – НАТО" розповів, що це експериментальна ракета, яких у Росії 1 – 2 штуки.

"Для того, щоб налагодити серійне виробництво, треба мати приблизно 10 таких ракет і провести випробування. Те, що вони провели випробування по місту Дніпро, ні про що не говорить. Не можна розгорнути масове виробництво такої зброї навіть за пів року, не те, що за тиждень", – наголосив журналіст.