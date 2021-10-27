У Путіна хочуть відібрати "скіфське золото" в України: заява Пєскова

Росіяни ніяк не можуть змиритися з рішенням суду Амстердама щодо "скіфського золота". Там напередодні винесли рішення повернути цінні експонати Україні.

У Росії стверджують, що намагатимуться повернути історичні артефакти до окупованого Криму. Таку заяву зробив речник російського президента Дмитро Пєсков.

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Що кажуть у Путіна

За словами прессекретаря Путіна, Москва проаналізує судові перспективи щодо приналежності "скіфського золота". Там вивчають юридичні процедури, аби спробувати відібрати "скіфське золото" в України.

Щодо скіфського золота: потрібно ретельно проаналізувати подальші судові перспективи щодо відстоювання наших інтересів,

– наголосив він.

"І потім виконати ті юридичні процедури, які можливі для продовження цього процесу", – додав речник російського лідера. Нагадаємо, що згідно з рішенням суду, експонати передадуть у Крим лише після деокупації півострова.

У росіян підгорає через рішення суду Амстердама

Російські пропагандисти через рішення про "скіфське золото" включили режим "жертв". Скандальна Ольга Скабеєва цинічно заявила, що ці експонати лежали у російській землі, а отже нібито належать Росії. Пропагандистка назвала президента Зеленського "головним скіфом, який кукурікає у твітері". Все тому, що глава держави привітав у соцмережі рішення суду й запенив, що попереду – повернення Криму.



"Скіфське золото" повертається в Україну / Інфографіка 24 каналу