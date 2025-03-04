Пророцтво Будди й зустріч у минулому житті: прем'єр-міністр М'янми назвав Путіна "королем"

Сьогодні, 4 березня, у Кремлі урочисто зустріли прем'єр-міністра азійської країни М'янми – Мін Аун Хлайна. Політик назвав Владіміра Путіна "королем" і припустив, що вже бачився з ним у минулому житті.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. Окрім того, Хлайн запросив диктатора відвідати його країну, коли у того буде "зручний час".

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Путіна назвали "королем" Росії

Гість із М'янми заявив, що почувається в Росії "абсолютно як удома" та подарував Путіну старовинну книгу XIX століття. У ній буцімто міститься пророцтво Будди про дружні відносини обох країн.

Наскільки я знаю, ви лідируєте в Росії не 5 і не 10 років, а вже достатній термін. Можна сказати, не просто лідер країни, а король цієї країни. Чому я про це говорю – тому що в житті іноді буває, що з попереднього життя можна зустрітися,

– сказав Хлайн.

Він також висловив подяку за підтримку його країни на міжнародній арені та запевнив диктатора – М'янма підтримує так звану "спеціальну військову операцію" в Україні.

Путін зі свого боку запросив прем'єр-міністра взяти участь у московському параді 9 травня і подякував за торішній подарунок – 6 слоненят на честь 75-річчя встановлення дипломатичних відносин.

Нагадаємо, на День перемоги до Росії планують приїхати, зокрема, Сі Цзіньпін, Роберт Фіцо, Александар Вучич і Луїс Інасіу Лула да Сілва.