Агресора попустили: Politico назвало Путіна "невдахою"

Владімір Путін остаточно втратив репутацію потужного лідера країни. Після невдалої операції "Київ за 3 дні" очільника Кремля у світі вважають "невдахою".

Путін – мрійник-невдаха

Журналісти американського видання Politico створили "випуск 2023", який вони роблять кожного року. У ньому медійники надали відомим політикам та діячам певні категорії.

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На першій сторінці "випуску" – президент України Володимир Зеленський. Його визнали найвпливовішою людиною у Європі.

Водночас агресор Путін потрапив у категорію "Мрійники". Він опинився далеко позаду з підписом "невдаха". Видання зазначило, що мрія агресора про велику Росію навряд чи здійсниться. Його повномасштабний наступ на Україну розвалився майже так само швидко, як і почався. Зараз його війська ледве втримуються на Сході України.

Путін давно прагне повернути Росії статус великої держави, який вона мала в радянський період. Натомість його вторгнення відкинуло країну до третьосортного статусу, нездатного подолати супротивника, якого вона недооцінювала і зневажала,

– заявило Politico.



Путін у "випуску" Politico / Скриншот

Журналісти припускають, що впертість Путіна означає, що війна, ймовірно, затягнеться.

Лавров зі своєю пропагандою потрапив до "порушників"

До речі, Путін не один росіянин у "випуску" видання. Компанію йому склав міністр закордонних справ Сєргєй Лавров. Щоправда, він потрапив в іншу категорію – "порушники". Його назвали "темним дипломатом".

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Лаврову вдалося переконати весь світ у залежності від Росії й тому, що санкції проти держави-агресорки вдарять саме по Європі. Для цього Лавров скористався російською пропагандою. То ж у нього хоч якісь здобутки, на відміну від Путіна.



Лавров – "темний дипломат" / Скриншот