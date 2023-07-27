Путін – Васильович: яка справжня причина такої "помилки"

Перейменувавши Владіміра Владіміровіча на Васільєвіча, пан Гундяєв намагався відвернути публіку від провального саміту "Росія – Африка".

Що відбувається між Росією та Африкою

По-перше, самі дорогі росіяни почали порівнювати рівень представництва на саміті з попередньою зустріччю у такому форматі. І трохи розгубилися. Гостей приїхало менше. Їхній статус суттєво нижчий. Частина країн взагалі не представлена або направила послів, що дуже образливо.

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Доленосні зустрічі вождя Росії з лідерами Бурунді та Еритреї ще наочніше, ніж вірнопідданий візит Алєксандра Шойгу до гегемона в Пхеньяні за боєприпасами, підкреслили поточний масштаб сприйняття російських воєнних злочинців.

У світі розуміють, що в Росії поки що багато всього смачного, але з цими чумними організмами публічно спілкуватися вже не комільфо.

По-друге, дорогі росіяни вже затерли тему, що купівля лояльності африканських країн знову відбудеться завдяки їм. Путін із панського плеча пообіцяв безкоштовне зерно (сумарно 150 – 300 тисяч тонн) шести африканським країнам.

З одного боку – крапля у морі;

з іншого боку – чіткий сигнал, що росіяни заплатять не лише за це.

По-третє, залишилося за кадром, але, напевно, в непублічному порядку: постачання російської зброї та найманців. Нині цей інструмент впливу під великим тиском. З одного боку – складна російська зброя програє західній за якістю. З іншого боку – просту російську зброю витісняє Китай.

Важливість вторинних санкцій

Росія може запропонувати дорогим африканським партнерам низку нових розробок, ті самі безпілотники. Адже конкурентних позицій стає дедалі менше.

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Ризик розповзання цих озброєнь у нові зони конфліктів має трохи активізувати наших західних партнерів. Вони вже й так під великим враженням від використання літаючих іграшок для знищення живої сили та техніки. А тут засоби, які перебувають у вільному доступі та фактично безконтрольні, можуть прорости в регіоні, де багато правил умовні чи відсутні. Це полегшує подальше потрапляння гібридної зброї до тієї ж Європи, до рук якихось поганих людей.

До речі, про це ми почали говорити рік тому на різних майданчиках. Тема санкцій, зокрема вторинних, це питання безпеки не лише України.