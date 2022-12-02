Ніякий бункер Путіна не врятує, – Яковина спрогнозував долю російського диктатора

Російський диктатор Владімір Путін, щоб зберегти своє життя звів мережу бункерів від Москви до Уралу. Однак жодні підземні укриття не врятують очільника Кремля.

Таку думку 24 каналу озвучив російський опозиційний журналіст та міжнародний оглядач Іван Яковина. За його словами, найімовірніше, ліквідовувати Путіна прийдуть його так звані друзі, які чудово знатимуть, де він перебуває. Отже, кількість бункерів для російського диктатора не зіграє значної ролі.

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Путіна не врятує жоден бункер

Так, номінальні друзі Путіна підтримували його поки він гарантував їм збереження багатства та інтересів. У такому випадку очільник Кремля був їм необхідний і вони "стояли за нього горою".

Однак зараз він стає для них тягарем та заважає. Так звані друзі російського диктатора тікають з країни-агресорки та міняють громадянство. Наразі оточення Путіна, ймовірно, не знає як вчинити з ним та трохи побоюється, але рано чи пізно почнуть діяти, адже вони є досить жорсткими та впливовими людьми.

Ніякий бункер Владіміра Путіна не врятує. Мабуть, його міг би врятувати зараз лише моментальний вихід усіх військ з території України та припинення війни,

– зауважив російський опозиційний журналіст.

На його думку, США в такому разі, ймовірно, могли б надати російському диктатору гарантії безпеки, якби той попросив. Утім, можливо про це вже й пізно говорити.

Повний стрім з Іваном Яковиною: дивіться відео

Де розташовані бункери російського диктатора