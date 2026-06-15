Путіна обманули, – Лукашенко вирішив пояснити, чому війна в Україні триває досі

Олександр Лукашенко цинічно пояснив причину, чому "конфлікт в Україні" не завершився "швидкою перемогою Росії". Самопроголошений лідер Білорусі заявив, що російського президента Володимира Путіна нібито обдурили.

Про це Олександр Лукашенко заявив в інтерв'ю телеканалу Al Arabiya English, яке цитують білоруські пропагандистські ЗМІ.

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Що сказав Лукашенко про причини, чому війна в Україні триває досі?

Самопроголошений білоруський лідер зазначив, що на початку бойових дій в Україні він "розумів, що війна закінчиться швидкою перемогою росіян".

За словами Лукашенка, це нібито було пов'язано із тим, що "росіяни вже були в Києві".

Зверніть увагу! Слова Лукашенка є абсолютно неправдивими, адже російська армія не дійшла до самого Києва. Водночас окупанти наблизилися до населених пунктів у 15 – 25 кілометрах від столиці України.

Але потім певні політики та сили попросили Путіна зупинитися, відвести війська від Києва та укласти мирну угоду. Бачачи таку ситуацію і те, що гине чимало людей і що війна, будемо відверті, йде дещо не зовсім за сценарієм, який був прописаний, Путін погодився і вивів свої передові частини з Києва. До цього висновку всі розуміли, що дні України були полічені,

– сказав білоруський диктатор.

Також Лукашенко цинічно заявив, що Захід нібито підштовхує Володимира Зеленського до заяв про небезпеку з боку білоруського кордону. За словами самопроголошеного лідера Білорусі, українці нібито раніше не заявляли, що "Росія нападе з території Білорусі або білоруси нападуть на Україну.".

"Найбільше через це хвилювалися європейці. Ну, мені здається, відбувся тиск західних країн на Зеленського. А ти чого мовчиш? Ми за тебе говоримо, а ти мовчиш. Ну ось він і зробив ці незграбні, абсолютно непотрібні заяви (про небезпеку потенційного наступу з Білорусі – 24 Канал)", – розповів диктатор.

Нагадаємо, під час цього ж інтерв'ю Олександр Лукашенко несподівано перепросив у Володимира Зеленського за свої "різкі висловлювання". Самопроголошений президент також заявив, що з боку Білорусі не варто чекати військових дій проти України.