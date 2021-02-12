Путіна попросили принести на Донбас "російське літо"

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян звернулася до президента Володимира Путіна. Вона попросила влаштувати на Донбасі "російське літо", бо там його начебто вже зачекалися.
Джерело:КоммерсантЪ
Головна редакторка пропутінського пропагандистського медіа "Россия сегодня" Маргарита Симоньян відвідувала окупований український Донбас наприкінці січня. 10 лютого вона відзвітувала про це Володимиру Путіну.
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"Донбас не кинемо"
Цього дня відбулася зустріч глави Кремля з журналістами. Симоньян серед іншого заявила, що "російська весна", яку на Донбас принесли у 2014, затягнулася. Час, мовляв, принести туди вже й "російське літо".
Пропагандистка почала запевняти Путіна, що мешканці окупованих територій "бачать своє майбутнє в Росії, або говорять, що вони вже в Росії".
А от Путін начебто не виказав захвату від цих слів Симоньян. Він відповів, що питання окупації Донбасу "важливе, але складне", і приймати рішення щодо нього він може "тільки в інтересах усіх росіян".
Пропагандистка перепитала: "Але ми ж не кинемо Донбас?" "Ні, Донбас не кинемо", – відповів той.Симоньян, нагадаємо, 28 січня відвідала форум "Русский Донбасс" у Донецьку, організований окупантами. І там теж транслювала той самий меседж: "Росія, матушка, забери Донбас додому".