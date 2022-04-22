У Путіна прокоментували претензії Японії на Південні Курили

Японія в офіційному довіднику назвала Південні Курили територією, яку окупувала Росія. На це вже відреагували у Володимира Путіна.

Речник очільника Кремля Дмитро Пєсков заперечив заяву Японії. Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ, повідомляє 24 канал.

Актуально Тепер в офіційному довіднику: Японія знову назвала Курили окупованою росіянами територією

Пєсков наголосив, що усі 4 острови південної частини Курил залишаються "неподільною частиною Росії".

Що цьому передувало

Раніше уряд Японії не говорив про те, що Курильські острови окупувала Росія. Вперше офіційно про це заявили лише після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Країна навіть назвала острови незаконно окупованими у довіднику "Синя книга дипломатії". Цей довідник видають з 1957 року, а таку термінологію використали вперше.

До теми дивіться відео про попередню заяву Японії щодо Південних Курил: