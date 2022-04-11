Путіна розірвують як зрадника, – Піонтковський про реакцію росіян на поразку у війні

Кремлівські пропагандисти настільки зазомбували росіян, що ті абсолютною більшістю підтримують війну проти України. Поразку Путіну вони не пробачать.

Російським військам, ймовірніше за все, не вдасться взяти жодного великого українського міста. Саме це стане проблемою для Путіна. Про це в ефірі 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.

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У Путіна безвихідне становище, – Піонтковський

Військові експерти, українські та західні зокрема, переконані: росіяни не зможуть взяти Харків. "Продати" доведеним до істерії росіянам щось інше як велику перемогу – Путіну буде дуже важко, вважає публіцист.

"Безвихідне становище, він створює людей, які розірвуть його як зрадника, коли він не зможе їм надати "остаточно знищену Україну". Вони розірвуть Путіна за це", – сказав Андрій Піонтковський.

Піонтковський про наміри Путіна: дивіться відео