У Путіна відхрестилися від домовленостей з ООН щодо евакуації цивільних з Маріуполя

Речник Путіна Дмитро Пєсков, що Росія буцімто опрацює пропозицію генсека ООН Антоніу Гутерреша про евакуацію мирного населення з "Азовсталі". Однак від домовленостей з ООН рупор Кремля відхрестився.

За словами Пєскова, Гутерреш запропонував евакуацію з Маріуполя за участю ООН і Червоного Хреста, але Путін поки не погодився. Таку позицію рупора Кремля поширюють російські ЗМІ, повідомляє 24 канал.

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Кремль обіцяє нібито попрацювати над цією пропозицією

Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не погодився ще на пропозицію генсека ООН, але каже, що нібито в Москві будуть працювати над цим.

Ця тема (евакуація з "Азовсталі" – 24 канал) була озвучена паном Гутеррешем, і вона буде пропрацьовуватися. Будь-яких конкретних домовленостей не було,

– заявив рупор Кремля.

Домовленість про евакуацію з "Азовсталі": головне

Українська сторона вимагає 2 окремі коридори з Маріуполя – один із самого міста, інший – з "Азовсталі". Однак Росія зриває будь-які домовленості, а людей, які збиралися на евакуацію до України, окупанти вивозили на тимчасово окуповану територію.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш 26 квітня прибув з візитом у Москву, де зустрівся з Путіним. Останній цинічно переконував генсека в тому, що нібито його ввели в оману і ситуація насправді не така, як про це говорить увесь цивілізований світ;

Путін також видав черговий фейк про те, що нібито в Маріуполі уже не ведуть бойових дій, а українські захисники буцімто "прикриваються мирним населенням";

Після зустрічі в ООН заявили, що Путін погодився на евакуацію мирного населення Маріуполя за участю ООН та Червоного Хреста.

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