"Вірменія – не союзник Росії у війні": у Путіна вперше відреагували на сміливу заяву Пашиняна

Кремль відреагував на заяву прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна, який сказав, що його країна – не союзник Росії у війні. У Путіна заявили, що "врахують" висловлювання Пашиняна.

Речник російського президента Дмітрій Пєсков заявив, що в Кремлі "беруть до відома" слова Нікола Пашиняна про те, що Вірменія не є союзником Росії у війні проти України. Відповідну заяву Пєсков зробив під час брифінгу з російськими ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Путіна кажуть, що продовжать розвивати "союзницькі" відносини з Вірменією

Коментуючи слова Пашиняна, Пєсков сказав: "Ми беремо їх до відома, це важлива заява". Крім того, він вжив слово "конфлікт" щодо війни в Україні.

Ми знаємо, що є певні нюанси в підходах Вірменії до конфлікту навколо України, ми їх враховуємо, ми їх знаємо,

– сказав речник Путіна.

Він додав, що "безумовно, ми продовжуємо розвиток наших концептуально союзницьких відносин з Вірменією".

Що сказав Пашинян Пашинян заявив, що Єреван відчуває "занепокоєння" через військовий конфлікт України та Росії, оскільки війна впливає на інші відносини Вірменії. При цьому він наголосив, що Єреван зберігає нейтралітет. Водночас він додав, що на Заході вважають, що Вірменія – це союзник Росії, коли в Москві вважають інакше.

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