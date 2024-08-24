Під боком виріс конкурент: політолог назвав можливого кандидата на заміну Путіну

Путін скинув відповідальність за операцію на Курщині на підопічних. Однак на цьому тлі в нього виріс політичний конкурент.

Політолог Микола Давидюк озвучив 24 Каналу думку, що Путін у ситуації з Курськом повів себе як справжній автократ.

Цікаво Червоні лінії Путіна гнучкі, як російські кордони․ Чому Москва провалила захист Курської області

Автократизм Путіна

Давидюк розповів, що Путін перекинув відповідальність за Курщину на підлеглих, а сам поїхав мандрувати Кавказом. Добре, що росіяни навчені відступати. Поки він повернеться, відступлять ще глибше на своїй території. А мешканці Курщини показують, що вони справжні "курчата".

Вони такі безпорадні, не знають, що робити. Заговорили українською мовою, вони такі ніжні, добрі. Просто обіймати та плакати. Зараз просів рейтинг підтримки Путіна. Захід аналізував, як у Росії коментують Путіна. Однак це демонструє, що в Путіна зріє конкурент,

– зазначив політолог.

Соловйов – конкурент Путіна

За його словами, те, як поводиться в ефірах Соловйов, вказує на те, що він готує себе до політичної кар'єри. Очевидно, він не є таким на планерках у Кремлі, утім на екрані показує себе максимально жорстко. Схоже, його зачепила історія Зеленського, що з телевізора можна застрибнути в найвище крісло.

"Є віртуальний образ Соловйова, і є Путін, який проводить наради в стилі "Ну ви там розберіться, подивіться". Він червоний, заїкається. Відчуття сили та влади в цьому маленькому лисому створінні немає. Соловйов же поводить себе зовсім інакше", – зауважив Давидюк.