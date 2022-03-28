У Путіна вирішили піти ва-банк та почали роззброювати власних союзників

Російські війська зайшли у настільки глухий кут у війни в Україні, що кремлівський фюрер не розуміє, як з нього вийти. Для цього загарбники розконсервовують вкрай застарілу техніку та намагаються зібрати хоча б кілька десятків тисяч мобілізованих та добровольців.

За даними джерел 24 каналу у розвідці, рашисти зіштовхнулися з проблемою забезпечення військових та мобілізованих технікою та озброєнням. Загарбники можуть зібрати з двох розкрадених танків один, але на це потрібен час. Крім того, перекидання на фронт потрібної росіянам техніки у такій кількості займатиме дуже багато часу, якого у путінського фюрера не так і багато.

Дивіться також Росіяни на окупованому півдні хочуть організувати посівну та конфіскувати зерно

Саме через необхідність стримати наступи та контрнаступи українських військ до прибуття нової хвилі резервів російські терористи й почали окопуватися та займати позиції для оборони.

У Кремлі почали покидати найближчих союзників

Російські загарбники за цілий місяць так і не спромоглися зробити так, аби союзні Кремлю країни надали військову техніку та солдатів для участі у війні в Україні.

Навіть Казахстан, чию владу нещодавно врятував Путін своїми десантниками, послав військових злочинців куди подалі. Сподіватись на Центральноафриканську республіку, Еритрею чи Сирію всерйоз Москва не може.

Крім того, треба звернути увагу на те, що росіяни забрали своїх найманців з військ Асада. Це одразу позначилося на ситуації у Сирії, де сили повстанців вже перейшли у наступ у деяких містах.

Аналогічна ситуація спостерігається й в Азербайджані, де не без політичної та військової підтримки Туреччини почалися точкові боєзіткнення в районі Фарруху. Вірменія, руками якої за підтримки росіян було створено квазіутворення з назвою Нагірний Карабах, вкрай невдоволена подібною ситуацією. У Єревані вимагають, аби росіяни повернули своїх "миротворців" та дали їм втримати окуповані азербайджанські території. Однак у Кремля є інші плани.

25 березня Росія забрала 4 літаки Су-30СМ, які б за контрактом мали надійти на озброєння Вірменії. Це свідчить не тільки про наявність проблем у росіян в українському повітрі, але й про примусове роззброєння Москвою власних союзників. Судячи з усього, з урахуванням відкриття другого фронту в Азербайджані, росіяни просто зіллються з захисту Вірменії.

Не менш цікавим є також ймовірний наступ талібану до Таджикистану, який також входить до російського військового союзу ОДКБ.

Росія не витримує економічно

Хоча російські загарбники відчайдушно намагаються створити резервні підрозділи та якомога швидше закинути їх на пріоритетні для себе ділянки фронту, Кремль також відчуває величезний економічний тиск з усіх боків. Наприклад, лише для виплати компенсації сім'ям загиблих в Україні Росія має виділити 85 мільярдів рублів. І це лише з урахуванням приблизних втрат о 17 тисяч осіб станом на 28 березня. Зокрема й для цього військові злочинці не хочуть забирати тіла загиблих. Через це Путін воліє приховувати реальні втрати в будь-який спосіб. Крім того, у росіян є й інші економічні проблеми, які не дають їм змогу повноцінно підтримувати військовий комплекс. Тому Росії залишається лише вести бойові дії завдяки технічним резервам, яких, у країни-загарбника, на жаль, ще дуже багато.