На комп'ютері Путіна встановлена Windows XP, підтримка якої припинилася 11 років тому

Владімір Путін вкотре показав рівень свого володіння технологіями. Виявилося, що на його комп'ютері у Кремлі встановлення 24-річна версія Windows.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про ставлення Путіна до комп'ютера

Так, на фото Володимира Путіна з його робочого кабінету, опублікованому Кремлем цього року, видно, що на його комп'ютері встановлена операційна система Windows XP, яка побачила світ ще у 2001 році. У 2014 році Microsoft офіційно припинила її підтримку. Останнє оновлення безпеки для Windows XP вийшло у 2019 році.

Проте невідомо, чи насправді Путін користується цим комп'ютером. У мережі звертають увагу, що від фото до фото вміст робочого столу незначно змінюється.

Як виглядає комп'ютер Владіміра Путіна / Фото росЗМІ

Водночас диктатор регулярно заявляє про необхідність розвитку вітчизняного програмного забезпечення.

Цікаво, що з тиждень тому Владімір Путін закликав "душити" іноземні сервіси на кшталт Microsoft і Zoom, Adobe, Google та інші, які нібито діють "всупереч інтересам Росії". Він розкритикував західні компанії за те, що вони залишили російський ринок після початку повномасштабної війни в Україні. За словами Путіна, Росія не повинна "стелити доріжку" тим, хто "втік", залишивши працівників напризволяще.

