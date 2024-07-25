Без Путіна рішення не було б, – Маломуж про заборону ворожим військам користуватися смартфонами

У Росії хочуть заборонити своїм військовим використання мобільних телефонів для комунікації на полі бою. Допустимим методом зв'язку може стати лише рація.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що Владімір Путін висловлює безглузді ідеї та ультиматуми. Він завжди був проти розширення кордонів НАТО, проте зараз вони як ніколи близько до Росії.

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Заборона користуватись смартфонами

Маломуж наголосив, що усі слова Путіна мають зворотний формат. Заборона використовувати мобільні телефони на лінії фронту викликає заперечення серед російських військових.

На полі бою окупанти переважно використовували гаджети для комунікації між собою. Мовиться про віддавання наказів, попередження про небезпеку чи злагодження. Було активне використання цих засобів для ведення оперативних дій,

– сказав він.

За словами екскерівника Служби зовнішньої розвідки, заборона користуватися мобільними телефонами зменшує можливості окупантів на полі бою. На його думку, це піде на користь Сил оборони.

Без Путіна такого наказу не було б, адже це стратегічне рішення. Ймовірно, він мотивує це тим, щоб або окупанти не мали можливості спілкуватись між собою, або ЗСУ було складно перехоплювати їхні розмови,

– підкреслив він.

Микола Маломуж додав, що така заборона на деякий час зруйнує ланцюжок комунікації російських окупантів.