Сенатори закликали Трампа відкликати запрошення Путіна на саміт G20 у Маямі, – WP

Група з 14 американських сенаторів від обох партій закликала президента Дональда Трампа скасувати запрошення Володимира Путіна на грудневий саміт G20 у Маямі. Законодавці наголошують, що участь російського диктатора у зустрічі світових лідерів легітимізує режим, який щодня атакує цивільне населення України.

Як повідомляє видання Washington Post, двопартійне звернення до Білого дому підписали по сім представників Демократичної та Республіканської партій.

Позиція Сенату щодо участі Путіна у саміті G20

Ініціаторами листа виступили голова Комітету Сенату зі збройних сил Роджер Вікер та провідна демократка Комітету з міжнародних відносин Джин Шахін.

Законодавці підкреслили, що саме очільник Кремля несе одноосібну відповідальність за розв'язання повномасштабної війни проти України. Вони переконані, що відсутність міжнародної ізоляції позбавляє Москву будь-яких стимулів погоджуватися на припинення вогню.

Американські законодавці звернули увагу на те, що Володимир Путін, міністр фінансів Антон Силуанов та інші члени російської делегації перебувають під персональними санкціями США за діяльність, що загрожує національній безпеці.

Дозволити йому взяти участь у саміті G20 у Сполучених Штатах викликає серйозне занепокоєння щодо легітимізації та нормалізації уряду, який продовжує щодня атакувати українські цивільні об'єкти,

– наголошується у зверненні сенаторів.

Нагадаємо, що державний секретар Марко Рубіо оголосив про запрошення Путіна на саміт, назвавши це можливістю для Путіна взаємодіяти не лише з президентом, а й з іншими світовими лідерами.

А участь Силуанова в зустрічі міністрів фінансів G20 в Ешвіллі (штат Північна Кароліна) у серпні стала несподіванкою для інших учасників і викликала обурення представників Європейського Союзу, які вимагали не включати його до спільного фото міністрів.

До слова, якщо Путін поїде до США, його зустріч із Володимиром Зеленським буде цілком вірогідною. Втім, як зауважив в ефірі 24 Каналу політолог Петро Олещук, малоймовірно, що диктатор ризикне поїхати до Штатів.

Він залишає свій бункер лише для недалеких поїздок, а подорож через океан є для нього неприйнятним ризиком.