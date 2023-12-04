Путіна запросять на G20, але йому доведеться мати справу з ордером МКС, – президент Бразилії

У понеділок, 4 грудня, президент Бразилії Лула да Сілва зробив чергову заяву. Він зауважив, що Владіміра Путіна запросять на саміт G20.

Він запланований на 2024 рік, а проведуть його у Бразилії. Водночас, наголосив Лула да Сілва, президент Росії сам вирішуватиме: їхати чи не їхати.

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Путін має бути готовим до наслідків

Путіна запросять. Поїде він чи ні, у нього є процес, він повинен мати справу з наслідками (ордера МКС – 24 Канал). Не я можу сказати, що це рішення суду, а президент республіки не судить про рішення суду, він їх виконує або не виконує. Отже, Путіна запрошують до Бразилії. Якщо він приїде, він знає, що станеться,

– додав да Сілва.

Президент додав, що Бразилія підписала Римський статут. Відтак, вона відповідатиме, якщо Владімір Путін прибуде до країни на саміт G20. Цікаво, що ще у вересні Лула да Сілва запевняв, що Путіна не заарештують. Але за кілька місяців він змінив свою думку.

Нагадаймо, що Міжнародний кримінальний суд 17 березня 2023 року видав ордер на арешт Владіміра Путіна. Його звинувачують у примусовій депортації українських дітей. Зауважимо, що через цей ордер президент Росії не поїхав на зустріч БРІКС у Південній Африці у серпні.

Тим часом видання TIME продовжує зашкварюватися. У ньому розповіли, хто потрапив до фіналу рейтингу "Людина року". І серед фіналістів – Владімір Путін.

Чому Путін може стати "Людиною року"

Почали у виданні з того, що з 1999 року Владімір Путін тримає у своїх руках владу у Росії. То він президент, то він прем'єр, то знову президент. Ми ж додамо, що у 2024 році він боротиметься за обрання на наступний термін.

Журналісти додали, що Путін уже другий рік веде повномасштабне вторгнення. Але не це причина. Максимум уваги присвятили тому, що президент Росії буцімто "зіткнувся з короткою загрозою своїй владі" у 2023 році. І що сталося це після так званого повстання ПВК "Вагнера".

У TIME пишуть, що після цього вплив Путіна лише зріс. Що група найманців "Вагнера" відступила після буцімто угоди, укладеної між Євгєнієм Пригожиним і Алєксандром Лукашенком.

Вихваляння Путіна не закінчилося. Кажуть, що у 2007 році він був "Людиною року". А ще він неодноразово потрапляв до TIME100, зокрема, у 2022 році, коли здійснив повномасштабне вторгнення.