У Путіна змінилась тактика, тепер йому потрібен південь і схід, а не Київ, – ЗМІ

Президент країни-окупантки Володимир Путін нібито змушений міняти свої плани щодо України. Американські чиновники заявили про це в коментарі ЗМІ.

За їхніми словами, Путін хоче міняти тактику, тому що бої тривають понад 3 тижні. Тепер він більше не хоче взяти Київ, а буде змушувати владу здати південь та схід України.

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У чому полягає план "Б" Путіна

Чиновники в США, оцінюючи наміри Путіна, вважають, що він хоче змусити Київ прийняти претензії Росії на південні та східні території України. Таким чином забезпечити "сухопутний міст" між західною частиною Росії та Кримським півостровом, а також розширити свій контроль над Донбасом.

Обстріли українських міст нібито, за планом Путіна, мають змусить Володимира Зеленського погодитися на вимоги Росії, зокрема нейтральний статус.

Якщо їх відхилять, то очікується, що він спробує утримати всі зайняті території і продовжить війну. За словами американських чиновників, це схоже на те, що він повертається до тактики облоги. Це нібито означає тижні, а можливо, й місяці, ракетних, артилерійських атак з боку російських збройних сил.

Більші військові цілі Путіна

Як зазначили офіційні особи США, Путін може розширити свої військові цілі, якщо його армія матиме трохи більше успіху в Україні.

Що буде з Києвом – це досі відкрите питання. Враховуючи потужний опір України, незрозуміло, чи російські військові зможуть зібрати достатньо військ, щоб щільно оточити столиць і взяти її.

Американське видання уточнює, що інтерпретація стратегії Путіна не є результатом офіційної оцінки розвідки. Це лише думка деяких офіційних осіб США, які мають доступ до секретної інформації.

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