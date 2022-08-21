путіна знищимо: підрив авто доньки дугіна взяла на себе "Національна республіканська армія"

Ввечері 20 серпня на трасі під Москвою вибухнуло авто доньки головного натхненника путіна алєксандра дугіна. Цей інцидент міг трапитися за участі членів "Національної республіканської армії".

Внаслідок вибуху дарья дугіна загинула. Вона поверталася з фестивалю "Традиція" і повинна була їхати в автівці разом з батьком.

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У "Національній республіканській армії" обіцяють знищувати поплічників путіна

Наступного дня після підриву авто доньки дугіна у НРА опублікували багатозначну заяву. Там заявили, що оголошують чиновників російського уряду та регіональних адміністрацій поплічниками узурпатора. Тих, хто не складе своїх повноважень, знищуватимуть.

"Ми, російські активісти, військові та політики, нині партизани та бійці Національної Республіканської Армії, ставимо поза законом розпалювачів війни, грабіжників та гнобителів народів росії!" – мовиться у зверненні.

Партизани оголосили президента владіміра путіна узурпатором влади та воєнним злочинцем, який знехтував Конституцією, розв'язав війну та відправив російських солдатів на вірну та безглузду смерть.

Злидні та труни для одних, палаци для інших – суть його політики. Ми вважаємо, що позбавлені права голосу люди мають право повстати проти тиранів. Путін буде нами скинутий і знищений!

– додали в НРА.

У заяві мовиться, що метою НРА є:

зупинка знищення росії та її сусідів,

припинення діяльності "купки кремлівських ділків, які присмокталися до багатств російського народу" і чинять злочини всередині країни та за її межами.

Російських бізнесменів, які заробляють на корупції та зв'язках чиновниками, оголосили поплічниками узурпатора та зрадниками.

"Майно тих, хто не покається і не виступить публічно проти цієї влади та її війни, і вони самі будуть знищуватимуться нами. Ми оголошуємо працівників силових структур поплічниками узурпатора. Ті, хто не складе зброю і не зніме погони, будуть знищуватися нами", – наголосили в НРА.

Окрім цього, партизани оголосили законними цілями для знищення військові вантажі та вантажі тих, хто заробляє на війні та допомагає їй фінансово.

У НРА наголосили, що не атакуватимуть цивільні об'єкти та мирних жителів. Тож якщо путінські силовики робитимуть подібні провокації та приписуватимуть жертви партизанам, їм не варто вірити.

Російський опозиціонер ілья пономарьов повідомив, що до підриву авто дугіної причетна саме "Національна республіканська армія".

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