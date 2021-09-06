У Путіна зрадіють: Росія не може дочекатися розколу між ЄС та НАТО

У світі заговорили про ймовірний розкол на Заході. Порозумітись нібито не можуть ЄС з НАТО. Росію така новина б неабияк потішила.

Таку думку висловив 24 каналу голова Громадської ліги "Україна – НАТО" Сергій Джердж. За його словами, Кремль може скористатися і тимчасовим охолодженням стосунків між США і Європою.

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"Росія хотіла б, щоб і НАТО, і ЄС розкололося, тому що з кожною окремою державою їй легше вести діалог, чинити якийсь тиск, пресинг", – запевнив Джердж.

Поки говорити про розкол на Заході зарано. Мовиться про переформатування чинних союзів і про пошук нових – ефективніших – шляхів взаємодії.

Україна може виграти у цій ситуації

Від цих трансформаційних процесів може отримати вигоду Україна, якщо зможе вчасно "вписатися" в них.

Німеччина і Франція, які проштовхують ідею європейської армії, поновили зусилля. Це може зіграти на руку Україні.

Можливо, Україна стане одним з перших об'єктів, куди вони і можуть вилетіти. На НАТО Росія не погодиться ніколи, але на певний контингент Євросоюзу, можливо, так,

– зауважив експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов.

Чому НАТО і ЄС можуть розколотися

Євросоюз вже давно намагається створити об'єднані військові сили. У 2007 році з'явилася група швидкого реагування ЄС. До її складу увійшло 1,5 тисячі солдатів.

Групу залучили в конфліктах у Боснії і Герцеговині та в Північній Македонії. Також у миротворчих місіях. Однак узгодження її роботи проходило дуже складно, адже рішення в ЄС приймаються консенсусно.

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Одностайності щодо оборонних пріоритетів всередині об'єднання немає. Так само і щодо спільних військових сил.

Країни Балтики і Східної Європи виступають за більшу військову присутність США на своїй території, а Німеччина і Франція натомість прагнуть більшої незалежності від Білого Дому.

Ті процеси, які ми зараз спостерігаємо, показують, що період одного голосу завершується. Це взагалі підкреслює те, що єдність Заходу може закінчитись,

– зауважив Попов.

"Найімовірніше, ми від однополярного світу з однією установкою та цінностями переходитимемо до більш дискутивного світу", – додав він.

І НАТО, і ЄС намагаються балансувати на межі спільних інтересів, аби не підірвати єдність остаточно. В Брюсселі сказали, що готові до взаємодії майбутніх спільних сил Євросоюзу з арміями США, Канади та інших учасників альянсу. У відповідь у НАТО заявили про можливість таких союзів всередині Альянсу.

В рамках НАТО можуть діяти якісь європейські сили. Можливо, це для посилення місій і операцій Європейського Союзу. Це не є якоюсь суперечністю щодо НАТО,

– зауважив Джердж.

Єдність в НАТО, яку розхитав ще Дональд Трамп, залишається крихкою. І Байден, попри передвиборчі заяви, поки так і не зміг відновити світове лідерство штатів.

"Виведення військ з Афганістану, продовження протистояння з Китаєм, певні компроміси і зустрічі з Росією все-таки показують, що сфери інтересів Сполучених Штатів зменшуються", – наголосив Попов.

Між НАТО та ЄС може трапитись розкол: дивіться відео